Circuit de la Sarthe. Mads Pedersen è riuscito ad imporsi in una volata ristretta sul traguardo di Mamers, al termine di una tappa molto mossa ed estremamente frizzante, con tante brevi salite e strappi. Dietro al corridore della Trek-Segafredo si sono piazzati i francesi Benoit Cosnefroy (Ag2R-Citroen) e Alex Zingle (Cofidis), con Filippo Ganna brillante quinto sul traguardo. Per il danese è il 21esimo successo in carriera, il terzo stagionale dopo quelli ottenuti a Etoile de Besseges e Grande spettacolo nella prima tappa delè riuscito ad imporsi in una volata ristretta sul traguardo di Mamers, al termine di una tappa molto mossa ed estremamente frizzante, con tante brevi salite e strappi. Dietro al corridore della Trek-Segafredo si sono piazzati i francesi(Ag2R-Citroen) e(Cofidis), conbrillante quinto sul traguardo. Per il danese è il 21esimo successo in carriera, il terzo stagionale dopo quelli ottenuti a Etoile de Besseges e Parigi-Nizza

L'ordine di arrivo

Ad

1. M. PEDERSEN (Trek-Segafredo) 4h32'04'' 2. B. COSNEFROY (Ag2R-Citroen) st 3. A. ZINGLE (Cofidis) st 4. K. VAUQUELIN (Arkea Samsic) st 5. F. GANNA (Ineos Grenadiers) st 6. L. PLAPP (Ineos Grenadiers) st 7. T. PINOT (Groupama-FDJ) st 8. S. QUINN (EF Education EasyPost) +5'' 9. A. GOUGEARD (B&B Hotels) +7'' 10. A. PEREZ (Cofidis) 21''

Giro delle Fiandre Da Magni a Bettiol: cinque imprese italiane al Fiandre 01/04/2022 A 06:26

La gara

Nei primissimi chilometri, sulla salita del Belvédère de Perseigne, allungano quattro uomini, il danese Alexander Kamp (Trek Segafredo), lo statunitense Sean Quinn (EF éducation Easypost), Alexis Gougeard (B & B hotels KTM), ed il francese Mael Guegan (Team U Nantes Atlantique), che riescono a portare via la fuga. I quattro riescono a raggiungere anche 4′ di vantaggio sul gruppo quando, a 100 km dal traguardo, sugli ultimi metri del GPM del Col des quatre Gardes, arriva il contrattacco di sette uomini di grandissima caratura come Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Axel Zingle (Cofidis), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Filippo Ganna, Lucas Plapp, Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), Kevin Vauquelin (Arkea Samsic), Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroen).

Pedersen brucia tutti! Kuurne al danese, Trentin quarto

I sette trovano subito l’accordo mentre alle loro spalle nel gruppo si mettono a tirare TotalEnergies e Quick-Step AlphaVinyl, rispettivamente per Peter Sagan e Mark Cavendish. Il gruppo sembra poter rientrare, ma quando i contrattaccanti rientrano sui quattro fuggitivi, il distacco torna a crescere. Negli ultimi chilometri il gruppo riesce a portare il distacco sotto al minuto ma, con l’attacco di Gougeard prima e di Vaquelin poi, il plotone non riesce a riportarsi addosso agli attaccanti che possono giocarsi la vittoria di tappa. In una volata ristretta come questa, il campione del Mondo 2019 Mads Pedersen non ha rivali e riesce ad imporsi con autorità, prendendo anche la maglia di leader della corsa.

Contatto Groenewegen-Nizzolo, vince Pedersen: rivivi la volata

Attraverso le Fiandre Spettacolo van der Poel! Suo l'antipasto del Fiandre 30/03/2022 A 10:24