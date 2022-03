La Parigi-Nizza 2022 aggiunge un po' di incertezza con la terza tappa, da Vierzon a Dun-le-Plestel. 191 chilometri di trasferimento sempre più a Sud per i corridori che dopo un centinaio di chilometri del tutto pianeggianti,Ovviamente nessuna difficoltà altimetrica rilevante, però i velocisti dovrebbero rimanere tagliati fuori da questo traguardo a favore degli scattisti e dei finisseurs più abili a trovare il momento giusto per attaccare.

I primi 100 chilometri totalmente pianeggianti e gli ultimi 90 chilometri saranno ricchi di Côtes: la Côte d’Eguzon (2,5 km al 4,2%, 3ª cat.), la Côte de Crozant (2,2 km al 5%, 3ª cat.) e la Côte de le Peyroux (2,8 km al 5,2%, 3ª cat.). Quest’ultima sarà a oltre 20 chilometri dal traguardo , che saranno caratterizzati da alcuni brevi tratti in contropendenza e da altri in discesa. Un ulteriore fattore di interesse è infine rappresentato dagli ultimi due chilometri che si inerpicheranno verso verso il traguardo,

MADS PEDERSEN! DI PREPOTENZA! Secondo posto per Coquard, terzo per Wout Van Aert.

FLAMME ROUGE! Sarà un'altra super volata. C'è vento.

70km/h in gruppo! C'è anche Mozzato per lo sprint.

A meno di attacchi/fagianate, l'arrivo della terza tappa sarà in volata. Non c'è il vincitore di ieri Fabio Jakobsen, staccato sulla salita.

Movistar e Bahrain risucchiano Andersen.

CI PROVA ANCORA KRAGH ANDERSEN! Dietro di lui arriva Olivier Le Gac.

Ultimi 10000 metri per questa terza tappa. Movistar, AG2R e Jumbo-Visma le squadre davanti.

Gruppo compatto e in fila indiana! Si viaggia verso l'arrivo, che ricordiamo tira leggermente all'insù.

Ghirmay e Philipsen sono ancora in gruppo, mentre Pedersen, Coquard e Van Aert stanno andando sul velluto.

La Jumbo-Visma si è messa a dettare l’andatura, di seguito l’ordine di transito al secondo ed ultimo traguardo volante.

1. Latour, 3 pt/3"

2. Roglic, 2 pt/2"

3. Vansevenant, 1 pt/1"

Il forcing della Jumbo distrugge il vincitore di ieri. Ko anche Groenewegen.

I tre fuggitivi vengono risucchiati e nel gruppo iniziano i primi attacchi.

Rientra l'attacco di Kragh Andersen! I tre fuggitivi conservano solo 38" sul gruppo maglia gialla.

Hanno mollato anche Sam Bennett, Cees Bol e McNulty.

Davanti il gruppetto dei tre, staccato di 34" Kragh Andersen e a 59" il gruppo maglia gialla. Bonifazio perde le ruote dei migliori: anche oggi non riuscirà ad essere competitivo in volata.

ATTACCA SOREN KRAGH ANDERSEN! Il danese anticipa la salita e stacca il gruppo maglia gialla.

Ineos Grenadiers e Bahrain Victorious guidano la rimonta del gruppo, le speranze dei tre fuggitivi si riducono metro dopo metro (1'15" il distacco).

Arrivo in volata? Decisiva sarà la Côte de le Peyroux ai -24.7km. Una salita di 2,8 km al 5,2% di pendenza media.

IL VANTAGGIO DELLA FUGA SCENDE SOTTO I 2 MINUTI! Nel frattempo i ciclisti sono passati una prima volta al traguardo: la tracciatura sembra buona per Van Aert e Pedersen. I punti dello sprint intermedio.

1. De Gendt, 3 pts/3"

2. Gougeard, 2 pts/2"

3. Doull, 1 pt/1"

A breve i corridori transiteranno una prima volta sotto l’arco del traguardo di Dun-le-Palestel. Da lì mancheranno 42 km al termine della frazione.

Dietro viaggiano molto forte, la fuga è destinata a crollare. Il distacco dice 2'13". In casa Astana, dopo Natarov, si ritira anche Samuele Battistella per colpa della caduta di ieri.

De Gendt vince anche il secondo GPM (3pts). Secondo posto per Doull (2pts), terzo per Gougeard (1pts). Dietro il gruppo mangia altri 25", il distacco è di 2'25".

Ha iniziato a tirare anche la Jumbo-Visma, il vantaggio dei tre fuggitivi è di 2'50". Siamo sulla Côte de Crozant: 2,2 km al 5%.

Adesso il ritmo in gruppo è drasticamente cambiato. Il vantaggio dei tre fuggitivi è sceso a 3'10". La prossima Côte tra 6km, ai -60.

Il belga Thomas De Gendt transita per primo al GPM di terza categoria. Il gruppo è staccato di 3'40".

I tre uomini al comando sono Thomas De Gendt, Owain Doull e Alexis Gougeard. Il loro vantaggio è di 3'50". Da qui in avanti la tappa diventerà molto mossa, ricca di sali-scendi.

C'è anche la Intermarché-Wanty-Gobert di Biniam Girmay lì davanti insieme a Trek e Alpecin. Il vantaggio dei fuggitivi scende sotto i 4 minuti. Nel mentre, Yuriy Natarov dell'Astana si ritira.

Oscilla tra 4'30" e 4'40" il vantaggio dei tre fuggitivi, che sono Thomas De Gendt, Owain Doull e Alexis Gougeard.

Da questo momento in poi davvero pochissima pianura, seppur con salite non proprio impegnative. Le squadre dei velocisti continuano a tenere sotto controllo la fuga.

Senne Leysen (Alpecin Fenix) e Julien Bernard (Trek-Segafredo) stanno tirando il gruppo. Davanti conservano 4'30". Tra 28km la prima asperità di giornata.

In testa al gruppo sempre gli uomini della Trek-Segafredo e della Alpecin-Fenix. Il vantaggio dei leader cala leggermente a 4'45" quando ci si avvicina a metà tappa.

Il vantaggio dei fuggitivi torna a salire (+5'10"), per cui nel gruppo maglia gialla tirano anche i Trek di Pedersen e Stuyven.

È sceso a 4'45" il vantaggio dei tre battistrada. Sono Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Owain Doull (EF Education-Easypoint) e Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM).

Côte d’Eguzon ai -70km (2,5 km al 4,2%, 3ª cat.)

Côte de Crozant ai -58km (2,2 km al 5%, 3ª cat.)

Côte de le Peyroux ai -24.7km (2,8 km al 5,2%, 3ª cat.)

Si continua sull'onda lunga dei fuggitivi. Il gruppo è sempre tirato dalla Alpecin-Fenix. Fino ai -70km la corsa dovrebbe continuare su questo schema.

Cinque minuti tondi-tondi di vantaggio per i fuggitivi. Doull sempre maglia gialla virtuale.

Vantaggio che ora tocca i cinque minuti. Ricordiamo che Doull si trova a 3'38" da Laporte, mentre Gougeard a 4'09". Nel gruppo tira la Alpecin-Fenix di Philipsen.

Philipsen: "Due giorni di m***a per me, oggi serviranno le gambe"

In testa al gruppo si fa vedere la Alpecin-Fenix. Il ritardo del plotone è di circa quattro minuti e trenta secondi, con Owain Doull maglia gialla virtuale.

Tanti scatti, ed il gruppo sembra lasciar correre. Sono tre i corridori che provano a staccarsi dal plotone: Doull, Thomas De Gendt e Alexis Gougeard (in fuga anche ieri).

La 3a tappa della Parigi-Nizza sarà trasmessa in DIRETTA dalle 14.00 su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN e in differita su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN). Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.