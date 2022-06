Inizia con i fuochi d’artificio il Giro del Delfinato 2022. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) si aggiudica una prima tappa spettacolare, regolando sul traguardo di Beauchastel Ethan Hayter 8(Ineos-Grenadiers) e Sean Quinn (Education-First). Ovviamente il belga sarà la prima Maglia Gialla della corsa, grazie ad un successo perfettamente architettato dalla formazione giallo nera della Jumbo-Visma.

Dopo qualche chilometro di grande lotta tra attaccanti e gruppo, il primo che riesce a prendere vantaggio è il francese Pierre Rolland, un vero e proprio specialista delle fughe e dei tentativi da lontano . Il corridore della B&B Hotels KTM completa in solitaria la scalata del primo GPM, dopo il quale si ferma ad aspettare i due contrattaccantiII gruppo non lascia mai veramente andare i tre fuggitiviIl gruppo, deciso a staccare i velocisti, prende però a tutta velocità la Côte du Chambon du Bavas, riprendendo prima Bouet e Huys e poi anche Rolland, che vestirà domani la maglia a pois di leader dei GPM.

L’azione del gruppo, guidato soprattutto dalla Trek-Segafredo, riesce nell’obiettivo di staccare diversi velocisti come Phil Bauhaus, Dylan Groenewegen e Juan Sebastian Molano . Prova a quel punto ad attaccare Mikkel Honorè della QuickStep, senza ottenere alcun risultato. Il gruppo principale rischia nel finale di farsi recuperare dal gruppetto dei velocisti, fino al momento in cui iniziano a lavorare anche Jumbo-Visma e Trek-Segafredo. Non riuscendo a rientrare, negli ultimi km il gruppetto dei velocisti molla, lasciando quelli davanti a giocarsi la vittoria. Il finale viene ancora movimentato dalla Quick-Step, che lascia partire Remi Cavagna a 1,5 km dal traguardo. Il grande lavoro di Steven Kruijswijk serve però a ricucire il distacco e permettere a Wout Van Aert di giocarsi la volata dove riesce a mettersi tutti alle spalle. Domani si ripartirà da Saint-Peray per un’altra frazione con un profilo altimetrico molto interessante.

Il Giro del Delfinato 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro del Delfinato in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.