Wout van Aert. Il fenomeno della Jumbo-Visma, dopo la vittoria di Beauchastel e i due secondi posti a Chastreix-Sancy ( C’è un uomo solo al comando: veste la maglia gialla e si chiama. Il fenomeno della Jumbo-Visma, dopo la vittoria di Beauchastel e i due secondi posti a Chastreix-Sancy ( dietro a Gaudu ) e nella crono di La Bâtie d'Urfé ( dietro a Pippo Ganna ), fa doppietta e torna al successo nella quinta tappa: da Thizy-les-Bourgs a Chaintré. Il classe 1994 mette la squadra alla frusta per recuperare sulla fuga, torna sotto alle porte del rettilineo finale, lancia la volata grazie all’aiuto di Christophe Laporte e batte al fotofinish un ottimo Jordi Meeus (Bora). Terzo posto per Ethan Hayter (Ineos), settimo il primo degli italiani: Bagioli (Quick-Step).

Wout van Aert nel 2022: 19 giorni di corsa e 14 volte nei primi 3

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. van Aert 3h38'35" 2. Meeus s.t. 3. Hayter s.t. 4. Boasson Hagen s.t. 5. Page s.t. 6. Stuyven s.t. 7. Bagioli s.t. 8. Bakelants s.t. 9. Louvel s.t. 10. Molano s.t.

La cronaca

Le prime scaramucce arrivano dopo pochi chilometri, con i numerosi tentativi per portare via la fuga. Alla fine sono Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), Fabien Doubey (TotalEnergies), Sebastian Schonberger (B&B Hotels-KTM) a promuovere l’azione giusta, con Benjamin Thomas (Cofidis) e Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) a partire in seconda battuta per poi raggiungerli.

Gli attaccanti rimangono al massimo attorno ai 3′ di margine, per poi rimanere in quattro poiché Rolland, dopo aver scollinato la Cote de Dun per primo rimpinguando il suo bottino nella classifica GPM, decide di rialzarsi. Intanto in gruppo una caduta lascia qualche scoria, tra gli altri, ad Enric Mas (Movistar), che riesce a rientrare nonostante gli acciacchi.

Il quartetto in avanscoperta vede il vantaggio assottigliarsi, ma aiutato anche dal vento contrario riesce a resistere oltremodo. Nel gruppo principale sono la Ineos-Grenadiers di Ethan Hayter e la Jumbo-Visma di Wout van Aert a spingere, ma all’ultimo chilometro sono ancora i quattro ad entrare per primi, però si guardano troppo, permettendo al gruppo di rientrare: Thomas lancia praticamente la volata, ma il leader della generale compie un grande sprint resistendo al ritorno di Meeus per un quarto di bicicletta.

La velocità è troppo alta in gruppo e Froome si stacca

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1. van Aert 17h04'31" 2. Cattaneo +1'03" 3. Roglic +1'06" 4. Hayter +1'32" 5. Vingegaard +1'36" 6. Caruso +1'49" 7. Geoghegan Hart +1'55" 8. Ayuso +1'58" 9. Jorgenson +2'00" 10. O'Connor +2'10"

Dove seguire in tv e streaming il Giro del Delfinato

