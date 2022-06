Esulta la fuga nella seconda tappa del Giro del Delfinato 2022: sul traguardo di Brives-Charensac, dopo 170km di fatica, i velocisti sono anticipati e ad esultare è un eccellente Alexis Vuillermoz. Colpo doppio per il transalpino della Total Energies: successo parziale (il nono della carriera, non trionfava da oltre tre anni ) e prima piazza in classifica generale ( ai danni di Wout van Aert ) grazie agli abbuoni.

Sei corridori a formare la fuga di giornata, partita dopo una ventina di chilometri: Kevin Vermaerke (Team DSM), Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team), Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic), Xandres Vervloesem (Lotto Soudal) e Olivier Le Gac (Groupama – FDJ) e Alexis Vuillermoz (TotalEnergies).

Per loro vantaggio massimo che ha sfiorato i 5′, salvo poi vedere la consueta rimonta del plotone, condotto, oltre che dalla Jumbo-Visma del leader , anche da Ineos Grenadiers e EF Education-EasyPost. Proprio quando il lavoro maggiore sembrava essere fatto, l’accelerazione dei fuggitivi ha messo sotto scacco il gruppo principale, che non è riuscito a colmare il gap di 30” rimasto dopo l’ultimo GPM, la Côte de Rohac.

Sono stati dunque i fuggitivi a giocarsi la vittoria in uno sprint ristretto: ha provato a lanciare la volata lunghissima Le Gac, superato abilmente da un super Vuillermoz, a trionfare a braccia alzate. Secondo Skaarseth, poi Le Gac, mentre completano la top-5 Vermaeke e Delaplace. Il plotone è arrivato a 5” di ritardo regolato da Wout van Aert (Jumbo-Visma) su Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) e Hugo Page (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux).

