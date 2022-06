Cambio della guardia in cima alla classifica generale. Il gruppo guidato dal belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) si addormenta sui 170km della seconda tappa e il francese Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), dopo quasi 1200 giorni senza vincere , piazza la doppietta tappa più maglia. Con questi presupposti, il primo arrivo in salita assume un contorno completamente diverso: la Jumbo-Visma non potrà limitarsi a controllare, ma dovrà sferrare il primo attacco. Alle loro spalle, Movistar, Israel, Bahrain e Ineos dovranno farsi trovare pronte. Vedremo chi avrà la stoffa per vincere questo Delfinato.

Dove seguire in tv e streaming il Giro del Delfinato

Il percorso

Con la terza tappa i corridori affronteranno il primo arrivo in salita della corsa. La Saint-Paulien – Chastreix-Sancy misura 169 chilometri e arriva su un seconda categoria di 6,2 km con una pendenza media del 5,6% e un tratto di un chilometro all’8%. Insomma, in questo caso i numeri per fare una prima selezione dei possibili contendenti sembrano esserci, anche se è difficile aspettarsi una lotta con il coltello tra i denti, su una salita che non pare avere le caratteristiche giuste per mostrare subito chi ha le gambe migliori. Una fuga potrebbe quindi avere buon gioco, anche perché gli uomini di classifica potrebbero voler preservare le energie per il giorno successivo.

tappa 3 giro del delfinato 2022 Credit Foto Eurosport

I favoriti

Per il primo arrivo in salita, i favori del pronostico sono tutti gialloneri: Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. La coppia della Jumbo-Visma, almeno sulla carta, sembra avere una marcia in più. Alle loro spalle, spazio alla creatività. La Bahrain-Victorious può scendere in campo con la freschezza di Jack Haig e l’esperienza di Damiano Caruso. La Movistar ha Enric Mas, la FDJ può sganciare Gaudu, l’AG2R Ben O’Connor e la UAE-Emirates il baby prodigio Juan Ayuso. Ultimo, ma non meno importante: Chris Froome. Il nativo di Nairobi sta meglio e ha tanta voglia di fare.

***** Roglic, Vingegaard

**** Caruso, Mas, Ayuso

*** Froome, O'Connor, Kelderman, Hirt

** Gaudu, Haig, Geoghegan Hart, Elissonde

* Kruijswijk, Meintjes, Cattaneo, Bennett, Barguil

Info utili

-Orario di partenza: 12.30

-Orario d'arrivo: tra le 16.26 e le 16.50

-Lunghezza: 169 km

-Dislivello: 2707 metri

