La Rives-Gap di quasi 200km potrebbe già darci la prima risposta significativa. Nonostante un arrivo non troppo impegnativo, la strada proporrà quasi 3000 metri di dislivello. Ci sarà qualcuno in grado di attaccare gialloneri o i rivali preferiranno aspettare gli ultimi due giorni? Wout van Aert vince e allunga ! Il belga della Jumbo-Visma stampa la seconda vittoria personale al Giro del Delfinato e mette altri secondi preziosi fra sé e la concorrenza. A questo punto viene da pensare una cosa: e se fosse lui il capitano della corazzata olandese?potrebbe già darci la prima risposta significativa. Nonostante un arrivo non troppo impegnativo, la strada proporràCi sarà qualcuno in grado di attaccare gialloneri o i rivali preferiranno aspettare gli ultimi due giorni?

Premium Ciclismo Giro del Delfinato | 6a tappa 14:55-16:55

Ad

CHI VINCE IL GIRO DEL DELFINATO 2022? Primož Roglič Damiano Caruso David Gaudu Enric Mas Warren Barguil Louis Meintjes Wilco Keldermann Juan Ayuso Chris Froome Mark Padun

Critérium du Dauphiné Ganna-show in discesa e il gruppo si rompe in due tronconi UN' ORA FA

Dove seguire in tv e streaming il Giro del Delfinato

Il Giro del Delfinato 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro del Delfinato in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Ganna-show in discesa e il gruppo si rompe in due tronconi

Il percorso

Rives-Gap, frazione più lunga della corsa con i suoi 196,5 km. Il Col de Cabre, 9.1 km al 4.6%, potrebbe forse invogliare qualche squadra a cercare di forzare l’andatura per saggiare la resistenza degli avversari, ma anche in questo caso il controllo non dovrebbe essere troppo complicato, soprattutto nei 60 km finali pianeggianti. La possibilità di una fuga vincente, con scenari tattici vari e interessanti, in questo caso non può essere sottovalutata, ma è facile immaginare un altro sprint. Il pericolo può essere rappresentato dai ventagli.

rives gap, tappa 6 giro del delfinato 2022 Credit Foto Eurosport

I favoriti

Con una tappa disegnata in questo modo, le possibilità sono due: sprint o fuga. Per quanto riguarda la prima opzione, i nomi sono sempre i soliti: Hayter (Ineos), van Aert (Jumbo), Boasson Hagen (TotalEnergies), Bagioli (Quick-Step), Stuyven (Trek), Laporte (Jumbo), Mozzato (B&B); mentre per quanto riguarda la fuga, i ciclisti più interessanti sono Rolland (B&B), Barguil (Arkea), Bakelants (Intermarche), Madouas, Storer (FDJ), Vuillermoz (Total) e Politt (Bora).

***** van Aert

**** Hayter, Bagioli, Rolland

*** Boasson Hagen, Stuyven, Laporte

** Barguil, McNulty, Bakelants, Mozzato

* Madouas, Storer, Vuillermoz, Politt

Questa volta vince van Aert: Meeus e Hayter ko, rivivi la volata

Info utili

-Orario di partenza: 11.25

-Orario d'arrivo: tra le 16.22 e le 16.54

-Dislivello: 2958 metri

-Lunghezza: 196.5 km

van Aert: "Finale nervoso, devo ringraziare la squadra"

Critérium du Dauphiné Un altro KO per Groenewegen: il ritmo di Kruijswijk lo sfinisce UN' ORA FA