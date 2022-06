Giro del Delfinato ha riservato il suo meglio per gli ultimi due giorni. La settima tappa, da questo punto di vista, sarà un vero e proprio spartiacque, perché capiremo se Jumbo-Visma o si metterà al servizio di Jonas Vingegaard e Primoz Roglic. Da scalare, in rapida successione: Galibier, Croix de Fer e Vaujany. Attenzione anche agli italiani: Ci siamo! Dopo sei tappe vissute tutte sulla stessa lunghezza d’onda, il. La settima tappa, da questo punto di vista, sarà un vero e proprio spartiacque, perché capiremo se Wout van Aert indosserà la fascia di capitano in casao si metterà al servizio di. Da scalare, in rapida successione:. Attenzione anche agli italiani: Damiano Caruso (Bahrain) e Mattia Cattaneo (Quick-Step) possono fare molto bene.

Dove seguire in tv e streaming il Giro del Delfinato

Il Giro del Delfinato 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro del Delfinato in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Con la Saint-Chaffrey – Vaujany la corsa entrerà davvero nel vivo per la classifica generale. Breve, con 134.8 km, è la più corta in linea tra le sette previste, ma non per questo può essere sottovalutata, anzi: i corridori dovranno affrontare in successione i lunghissimi Galibier (23 km al 5%) e Croix de Fer (29 km al 5.2%), intervallati solo da un breve tratto di pianura tra la discesa del primo e l’inizio del falsopiano verso il secondo. Lo scollinamento dopo il secondo Hors Categorie, a una trentina di chilometri dalla conclusione, sarà seguito da una lunga picchiata, interrotta di tanto in tanto da qualche tratto in contropendenza, fino alla salita finale di Vaujany, 5.7 km al 7.2%. La media non inganni: la salita è durissima e nei primi due chilometri non scende mai sotto il 9%, per poi impennarsi di nuovo al quarto con un tratto al 12%, prima di una breve discesa e il finale al 7%. In questo tratto, realisticamente, si deciderà buona parte delle sorti della corsa.

I favoriti

Con una tripletta di montagne come Galibier, Croix de Fer e Vaujany, la settima frazione del Giro del Delfinato si offre agli scalatori. Dopo il trionfo della fuga nella sesta tappa, i big cercheranno sicuramente un modo per lasciare il loro sigillo. Il favorito numero 1 è Primoz Roglic, che potrà giocare in coppia con Jonas Vingegaard. Alle spalle della doppietta made in Jumbo, c’è sicuramente Damiano Caruso (Bahrain), c’è Tao Geoghegan Hart (Ineos), c’è il vincitore della terza tappa David Gaudu (FDJ) e c’è anche Enric Mas (Movistar). Più indietro, nel ruolo di outsider, Cattaneo (Quick-Step), Kelderman (Bora), O’Connor (AG2R) e McNulty (UAE).

***** Roglic

**** Vingegaard, Mas, Caruso, Geoghegan Hart

*** Gaudu, Kelderman, O'Connor, McNulty

** Cattaneo, Haig, Johannessen, Meintjes

* Chaves, Elissonde, Bennett, Barguil, Hirt, Froome

Info utili

-Orario di partenza: 13.00

-Orario d'arrivo: tra le 16.45 e le 17.11

-Dislivello: 3828 metri

-Lunghezza: 135 km

