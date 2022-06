Spettacolare arrivo per la terza tappa del Giro del Delfinato 2022: sul traguardo di Chastreix-Sancy, in leggera salita (6.2 km con una pendenza media del 5.6% e un tratto di un chilometro all’8%), il gruppo dei migliori è andato a giocarsi il successo in volata e a spuntarla, a sorpresa, è stato il transalpino David Gaudu. Seconda vittoria stagionale per l’uomo della Groupama-FDJ, nona in carriera. Il classe 1996 ha beffato Wout van Aert (Jumbo-Visma) e il connazionale Victor Lafay (Cofidis).

Nona vittoria in carriera per David Gaudu

La top10

CICLISTA TEMPO 1. Gaudu 4h09'38" 2. van Aert s.t. 3. Lafay s.t. 4. Guerreiro s.t. 5. Geniets s.t. 6. Schultz s.t. 7. Caruso s.t. 8. Teuns s.t. 9. Jorgenson s.t. 10. McNulty s.t.

La cronaca

, Alexis Gougeard e Miguel Heidemann che si sono riportati davanti. Particolare la fuga odierna, che si è formata in varie fasi. Prima sono andati all’attacco in quattro: Omer Goldstein (Israel Premier Tech), Jonas Gregaard Wilsly (Uno-X), Thomas Champion (Cofidis) e Sebastian Schoenberger (B&B Hotels-KTM). Successivamente si è fatto da parte Goldstein e, nel frattempo, dal plotone c’è stato un attacco di squadra della B&B Hotels-KTM con Pierre Rolland che si sono riportati davanti.

Il gruppo ha gestito al meglio la situazione, lasciando un margine vicino ai 3′. Il plotoncino davanti è andato a sfaldarsi a mano a mano e, in vista della salita finale, sono stati raggiunti anche gli ultimi coraggiosi. Jumbo-Visma a dettare il ritmo sull’ascesa conclusiva che portava al traguardo, tra i primi a staccarsi la Maglia Gialla di Alexis Vuillermoz (Total Energies).

Nessuno è riuscito a scattare e dunque si è andati verso una volata ristretta: quando sembrava tutto fatto per Wout van Aert (Jumbo-Visma), già con le braccia al cielo, l’ha spuntata sulla linea il francese David Gaudu (Groupama – FDJ). Per il belga seconda piazza e consolazione della prima posizione in classifica generale. Terzo l’altro transalpino Victor Lafay (Cofidis), poi Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) e Kevin Geniets (Groupama – FDJ). In casa Italia da sottolineare la settima posizione di Damiano Caruso (Bahrain – Victorious).

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1. van Aert 12h50'32" 2. Gaudu +6" 3. Lafay +12" 4. Konrad +16" 5. Jorgenson +16" 6. Guerreiro +16" 7. Chaves +16" 8. Roglic +16" 9. Cras +16" 10. O'Connor +16"

Dove seguire in tv e streaming il Giro del Delfinato

