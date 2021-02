Lo aspettavamo e ha già piazzato il colpo del campione. Parliamo di Filippo Ganna che ha lasciato il segno nell'Étoile de Bessèges, non nella cronometro di Alès che verrà disputata domenica, ma nella tappa in linea con arrivo a Saint-Siffret dopo 150 km di fuga. Il corridore italiano era andato in fuga con altri 7 corridori (c'era anche Bettiol) e poi si è giocato le sue chance ai 10 dal traguardo visto l'imminente rientro del gruppo. Così come a Camigliatello Silano, il verbanese è riuscito a fare il vuoto proprio nel tratto di leggera salita dove ha accumulato quei secondi sufficienti per tenere a bada il plotone. Ganna fornisce un altro saggio del sue caratteristiche e qualità, in atteso di vederlo alle Olimpiadi di Tokyo per conquistare un paio di medaglie di peso.