Il ct della Nazionale, Davide Cassani, ha diramato la lista dei convocati per gli Europei di ciclismo che si terranno a Plouay, in Francia, dal 24 al 28 agosto. La prova in linea maschile si disputerà mercoledì 26 agosto su un circuito di 13,6 km da ripetere 13 volte per un totale di 177 km.

L’Italia punterà questa volta su Giacomo Nizzolo, mentre non ci sarà il campione in carica Elia Viviani che non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno ad Alkmaar. Attenzione anche a Matteo Trentin (già trionfatore nel 2018), a Diego Ulissi e allo spunto di Sonny Colbrelli.

A completare la squadra - di otto uomini - ci saranno Davide Ballerini, Manuele Boaro, Davide Cimolai ed Edoardo Affini, quest’ultimo selezionato anche per la prova a cronometro di lunedì 24 agosto insieme ad Alexander Konychev.

Tutti i convocati

Prova élite maschile (26 agosto)

-Edoardo AFFINI

-Davide BALLERINI

-Manuele BOARO

-Davide CIMOLAI

-Sonny COLBRELLI

-Giacomo NIZZOLO

-Matteo TRENTIN

-Diego ULISSI

Prova élite cronometro (24 agosto)

-Edoardo AFFINI

-Alexander KONYCHEV

Prova Under 23 (27 agosto)

-Luca COLNAGHI

-Marco FRIGO

-Michele GAZZOLI

-Martin MARCELLUSI

-Leonardo MARCHIORI

-Samuele RIVI

-Jonathan MILAN (solo per la cronometro del 24)

-Andrea PICCOLO (solo per la cronometro del 24)

Prova junior (28 agosto)

-Lorenzo BALESTRA

-Lorenzo GERMANI

-Federico IACOMONI

-Lorenzo PESCHI

-Andrea PIRAS

-Alessio PORTELLO

-Gianmarco GAROFOLI (anche per la cronometro del 24)

-Lorenzo MILESI (solo per la cronometro del 24)

