A qualche giorno dal primo Grande Giro del 2020, andiamo a vedere i corridori convocati per il Tour de France. Nibali non ci sarà perché ha detto sì al Giro, ma che sfida tra Ineos e Jumbo Visma: da una parte il campione in carica Bernal, dall'altra Roglic che ha vinto l'ultimo Grande Giro disputato.

Tutte le 22 squadre hanno presentato la lista dei corridori che parteciperanno alla 107esima edizione del Tour de France. 176 corridori che proveranno a sfidarsi per la maglia gialla: tante le esclusioni eccellenti nelle grandi squadre. Chi strapperà il simbolo della leadership a Bernal?

La startlist ufficiale

AG2R

-Romain BARDET (Francia)

-Mikaël CHEREL (Francia)

-Benoît COSNEFROY (Francia)

-Pierre LATOUR (Francia)

-Oliver NAESEN (Belgio)

-Nans PETERS (Francia)

-Clément VENTURINI (Francia)

-Alexis VUILLERMOZ (Francia)

L'AG2R - come al solito - compatta per il suo capitano Romain Bardet, anche se il corridore francese non ha cominciato al meglio la propria stagione con un infortunio al gomito. Niente fratture, ma è rimasto fermo fino all'inizio del Giro del Delfinato. Vuillermoz e Latour pronti ad intervenire nel caso Bardet sia fuori forma. Non convocati, invece, Gallopin e Geoffrey Bouchard (maglia a pois dell'ultima Vuelta).

Astana

-Miguel Ángel LÓPEZ (Colombia)

-Hugo HOULE (Canada)

-Omar FRAILE (Spagna)

-Alexey LUTSENKO (Kazakistan)

-Ion IZAGIRRE (Spagna)

-Gorka IZAGIRRE (Spagna)

-Harold TEJADA (Colombia)

-Luis León SÁNCHEZ (Spagna)

Occhio puntati ovviamente su Miguel Ángel López, al suo primo Tour de France in carriera. Ha collezionato un podio al Giro e un podio alla Vuelta e ci si aspetta da lui il salto di qualità definitivo. In corsa anche Lutsenko per preparare il Mondiale (ovunque si faccia e se si farà) e provare a collezionare un paio di vittorie nella corsa francese. C'è anche il campione nazionale spagnolo Luis León Sánchez.

Bahrain-McLaren

-Wout POELS (Paesi Bassi)

-Mikel LANDA (Spagna)

-Pello BILBAO (Spagna)

-Rafael VALLS (Spagna)

-Matej MOHORIC (Slovenia)

-Damiano CARUSO (Italia)

-Sonny COLBRELLI (Italia)

-Marco HALLER (Austria)

Tocca a Mikel Landa che è stato insignito del ruolo di capitano della Bahrain-McLaren. Avrà gregari come Damiano Caruso e Wout Poels; mentre sarà Colbrelli l'uomo per le volate, con l'italiano che ha vinto il ballottaggio con Cavendish.

Bora-Hansgrohe

-Peter SAGAN (Slovacchia)

-Emanuel BUCHMANN (Germania)

-Gregor MÜHLBERGER (Austria)

-Lennard KÄMNA (Germania)

-Lukas PÖSTLBERGER (Austria)

-Felix GROßSCHARTNER (Austria)

-Daniel OSS (Italia)

-Maximilian SCHACHMANN (Germania)

Peter Sagan si presenterà per la prima volta in carriera al Giro d'Italia, ma prima farà tappa al Tour dove vuole conquistare la sua decima maglia verde. Lo slovacco sarà accompagnato, come al solito, dal suo fido gregario Daniel Oss. C'è Buchmann per la classifica generale (anche se il tedesco ha abbandonato il Delfinato per una caduta), aiutato dai vari Großschartner e Mühlberger. Clamorosa presenza di Maximilian Scachmann che a ferragosto aveva riportato la frattura della clavicola durante il Giro di Lombardia, dopo essere stato investito da una signora che era entrata sul percorso in macchina.

CCC Team

-Greg VAN AVERMAET (Belgio)

-Ilnur ZAKARIN (Russia)

-Matteo TRENTIN (Italia)

-Michael SCHÄR (Svizzera)

-Simon GESCHKE (Germania)

-Alessandro DE MARCHI (Italia)

-Jan HIRT (Repubblica Ceca)

-Jonas KOCH (Germania)

Zakarin proverà a fare classifica generale, anche se l'ultimo piazzamento degno di nota è il 3° posto della Vuelta 2017. Occhio alle azioni di De Marchi e Van Avermaet, mentre ci sarà il vice campione del mondo Matteo Trentin a provare le volate.

Cofidis

-Christophe LAPORTE (Francia)

-Guillaume MARTIN (Francia)

-Elia VIVIANI (Italia)

-Jesús HERRADA (Spagna)

-Nicolas EDET (Francia)

-Simone CONSONNI (Italia)

-Anthony PEREZ (Francia)

-Pierre-Luc PÉRICHON (Francia)

Dopo gli anni alla Quick Step, Elia Viviani è passato alla Cofidis che è appena entrata nel circuito World Tour. Sarà accompagnato come al solito da Simone Consonni, ma non ci sarà Fabio Sabatini a lanciargli le volate. Il suo ultimo uomo sarà Christophe Laporte. Non c'è un vero uomo per la classifica generale, anche se ci si aspetta qualcosa di importante da Guillaume Martin dopo il 12° posto della scorsa stagione e l'ottimo 3° posto all'ultimo Giro del Delfinato.

Deceuninck-Quick Step

-Julian ALAPHILIPPE (Francia)

-Sam BENNETT (Irlanda)

-Bob JUNGELS (Lussemburgo)

-Dries DEVENYNS (Belgio)

-Michael MORKOV (Danimarca)

-Kasper ASGREEN (Danimarca)

-Tim DECLERCQ (Belgio)

-Zdenek STYBAR (Repubblica Ceca)

È la squadra di Julian Alaphilippe che nella scorsa stagione ha sognato un'incredibile vittoria al Tour, nonostante non fosse uno scalatore di "professione". Il francese ci riproverà ancora? Il Moschettiere non sembra però in grado di poter ambire al 1° posto. Intanto la Quick Step ha già l'uomo per le volate, con l'ingresso di Sam Bennett prelevato dalla Bora.

Education First

-Rigoberto URÁN (Colombia)

-Daniel MARTÍNEZ (Colombia)

-Sergio HIGUITA (Colombia)

-Tejay VAN GARDEREN (Stati Uniti)

-Neilson POWLESS (Stati Uniti)

-Jens KEUKELEIRE (Belgio)

-Alberto BETTIOL (Italia)

-Hugh CARTHY (Gran Bretagna)

C'è Uran, ma l'Education First ha tanti giovani interessanti che potrebbero sbocciare in questo Tour: Daniel Martinez (vincitore dell'ultimo Giro del Delfinato) e Sergio Higuita. Non manca anche Alberto Bettiol che è partito alla grande in questa stagione con dei bei piazzamenti nelle Classiche.

Groupama-FDJ

-Thibaut PINOT (Francia)

-Stefan KÜNG (Svizzera)

-Rudy MOLARD (Francia)

-Valentin MADOUAS (Francia)

-David GAUDU (Francia)

-William BONNET (Francia)

-Sébastien REICHENBACH (Svizzera)

-Matthieu LADAGNOUS (Francia)

Ci si aspetta ovviamente Pinot, anche se il francese è partito male con una caduta alla Route d'Occitanie e un'altra al Giro del Delfinato. Il capitano della FDJ potrà comunque contare sull'aiuto di Reichenbach e Gaudu. Non ci sarà invece il campione nazionale franceseDémare che proverà a vincere le volate del Giro d'Italia.

Lotto Soudal

-Thomas DE GENDT (Belgio)

-Philippe GILBERT (Belgio)

-Caleb EWAN (Australia)

-Roger KLUGE (Germania)

-Jasper DE BUYST (Belgio)

-Steff CRAS (Belgio)

-John DEGENKOLB (Germania)

-Frederik FRISON (Belgio)

C'è De Gendt che ci proverà da lontano e occhio a Philippe Gilbert appena arrivato dalla Quick Step. Per le volate c'è il solito Caleb Ewan che verrà aiutato da Degenkolb che torna così al ruolo di "ultimo uomo" che aveva ai tempi della Giant per il suo capitano Kittel. Defezione dell'ultimo minuto di Wellens (brutto incidente stradale) che verrà sostituito da Frison.

Mitchelton-Scott

-Jack BAUER (Nuova Zelanda)

-Sam BEWLEY (Nuova Zelanda)

-Esteban CHAVES (Colombia)

-Daryl IMPEY (Sudafrica)

-Christopher JUUL-JENSEN (Danimarca)

-Luka MEZGEC (Slovenia)

-Mikel NIEVE (Spagna)

-Adam YATES (Gran Bretagna)

Adam Yates e Esteban Chaves potrebbero tentare un piazzamento nella classifica generale, mentre ci si aspetta sempre qualcosa da Impey e Juul-Jensen in azioni di fuga.

Movistar

-Alejandro VALVERDE (Spagna)

-Enric MAS (Spagna)

-Nélson OLIVEIRA (Portogallo)

-Imanol ERVITI (Spagna)

-Carlos VERONA (Spagna)

-José Joaquín ROJAS (Spagna)

-Dario CATALDO (Italia)

-Marc SOLER (Spagna)

Dopo gli ultimi addii, è una Movistar che si riorganizza. C'è il solito Valverde, ma quest'anno si punterà tutto - finalmente - su Enric Mas e Marc Soler. C'è anche il nostro Dario Cataldo.

NTT

-Roman KREUZIGER (Repubblica Ceca)

-Giacomo NIZZOLO (Italia)

-Domenico POZZOVIVO (Italia)

-Edvald BOASSON HAGEN (Norvegia)

-Michael VALGREN (Danimarca)

-Ryan GIBBONS (Sudafrica)

-Max WALSCHEID (Germania)

-Michael GOGL (Austria)

Per le volate ci sono Nizzolo fresco vincitore del campionato nazionale italiano e del campionato europeo (indosserà quindi la maglia di campione europeo) e Boasson Hagen, da decifrare il discorso classifica. Ci sono Kreuziger e Pozzovivo (che rientra dopo il lungo infortunio), ma chi farà il capitano?

Team Ineos

-Egan BERNAL (Colombia)

-Richard CARAPAZ (Ecuador)

-Michal KWIATKOWSKI (Polonia)

-Dylan VAN BAARLE (Paesi Bassi)

-Pavel SIVAKOV (Russia)

-Andrey AMADOR (Costa Rica)

-Jonathan CASTROVIEJO (Spagna)

-Luke ROWE (Gran Bretagna)

Doveva essere lo squadrone che portava al Tour corridori come Bernal, Froome e Geraint Thomas. Niente ultima recita in maglia Ineos però per Froome che non è stato convocato alla Grande Boucle e, anzi, è stato parcheggiato per la Vuelta, mentre Geraint Thomas sarà il capitano al Giro d'Italia. Tocca quindi a Bernal provare a vincere il Tour, cercando la doppietta dopo il trionfo del 2019. Il colombiano però non sembra in grandissime condizioni, ecco perché è stato chiamato anche Richard Carapaz, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia.

Jumbo-Visma

-Tom DUMOULIN (Paesi Bassi)

-Amund Grondahl JANSEN (Norvegia)

-Tony MARTIN (Germania)

-Robert GESINK (Paesi Bassi)

-Wout VAN AERT (Belgio)

-George BENNETT (Nuova Zelanda)

-Primoz ROGLIC (Slovenia)

-Sepp KUSS (Stati Uniti)

Dopo la Ineos c'è la Jumbo Visma, che parte con capitani del calibro Dumoulin e Roglic. Gli olandesi vogliono dominare la corsa, avendo a dispozione gregari come Kuss, Bennett e Gesink, oltre al solito Tony Martin per i tratti in pianura. Occhio anche a van Aert che vuole portare a casa un paio di vittorie. Anche la Jumbo Visma, però, ha avuto i suoi problemi con gli infortuni di Roglic e Kruijswijk al Giro del Delfinato: lo sloveno è stato convocato, l'olandese dovrà accontentarsi del Giro d'Italia.

Team Sunweb

-Tiesj BENOOT (Belgio)

-Joris NIEUWENHUIS (Paesi Bassi)

-Cees BOL (Paesi Bassi)

-Soren KRAGH ANDERSEN (Danimarca)

-Marc HIRSCHI (Svizzera)

-Nikias ARNDT (Germania)

-Nicolas ROCHE (Irlanda)

-Casper PEDERSEN (Danimarca)

Partito Dumoulin, non c'è più l'idea di far classifica generale. Ci sono Benoot, Arndt e Roche che proveranno a centrare qualche vittoria.

Trek-Segafredo

-Richie PORTE (Australia)

-Bauke MOLLEMA (Paesi Bassi)

-Mads PEDERSEN (Danimarca)

-Jasper STUYVEN (Belgio)

-Niklas EG (Danimarca)

-Kenny ELISSONDE (Francia)

-Toms SKUJINS (Lettonia)

-Edward THEUNS (Belgio)

È la squadra di Nibali, ma il siciliano prenderà parte al Giro d'Italia. C'è Richie Porte per la classifica, aiutato da Mollema, poi Stuyven e Theuns per qualche vittoria di tappa. Ci sarà anche la maglia iridata di Mads Pedersen.

UAE Emirates Team

-Fabio ARU (Italia)

-Vegard Stake LAENGEN (Norvegia)

-Alexander KRISTOFF (Norvegia)

-Davide FORMOLO (Italia)

-David DE LA CRUZ (Spagna)

-Tadej POGACAR (Slovenia)

-Jan POLANC (Slovenia)

-Marco MARCATO (Italia)

C'è Fabio Aru, ma il sardo farà da gregario a Pogacar che arriva dal 3° posto della Vuelta dello scorso anno. Occhio all'ex campione italiano Formolo, c'è poi Kristoff per le volate.

Total Direct Énergie

-Niccolò BONIFAZIO (Italia)

-Lilian CALMEJANE (Francia)

-Jérôme COUSIN (Francia)

-Romain SICARD (Francia)

-Geoffrey SOUPE (Francia)

-Mathieu BURGAUDEAU (Francia)

-Anthony TURGIS (Francia)

-Fabien GRELLIER (Francia)

Ci si aspetta qualcosa di importante da Calmejane, anche per la classifica generale. C'è poi Bonifazio a provare le volate...

B/B Hotels-Vital Concept

-Bryan COQUARD (Francia)

-Pierre ROLLAND (Francia)

-Cyril BARTHE (Francia)

-Jens DEBUSSCHERE (Belgio)

-Cyril GAUTIER (Francia)

-Quentin PACHER (Francia)

-Maxime CHEVALIER (Francia)

-Kévin REZA (Francia)

Squadra votata alle volate con Coquard, mentre Pierre Rolland tenterà di scalare la classifica per la maglia a pois piuttosto che cercare un piazzamento nella generale.

Arkéa-Samsic

-Nairo QUINTANA (Colombia)

-Warren BARGUIL (Francia)

-Diego ROSA (Italia)

-Winner ANACONA (Colombia)

-Dayer QUINTANA (Colombia)

-Connor SWIFT (Gran Bretagna)

-Clément RUSSO (Francia)

--Maxime BOUET (Francia)

C'è il grande ritorno di Nairo Quintana che aveva cominciato molto bene il 2020. Anacona, Rosa e Barguil proveranno ad aiutare il colombiano a tornare competitivo. Tra i convocati anche Dayer Quintana, fratello di Nairo, ma votato più alle volate.

Israel

-André GREIPEL (Germania)

-Hugo HOFSTETTER (Francia)

-Guy NIV (Israele)

-Nils POLITT (Germania)

-Daniel MARTIN (Irlanda)

-Ben HERMANS (Germania)

-Krists NEILANDS (Lettonia)

--Tom VAN ASBROECK (Belgio)

Sarà la squadra di Froome nel 2021, ma ci si deve accontentare quest'anno di Daniel Martin per la classifica. Il solito Greipel per le volate, mentre sono stati lasciati a casa Dani Navarro e Rick Zabel.

