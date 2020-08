Riders in the peloton climb up the iconic Sutton Bank during the third stage of the Tour de Yorkshire cycling race on May 5, 2018 in Thirsk, United Kingdom

L’UCI sta cercando una sede in cui poter far disputare i Mondiali 2020 di ciclismo, dopo che si è deciso di annullare la rassegna iridata in programma inizialmente ad Aigle-Martigny. La Svizzera ha posto il divieto di organizzare manifestazioni di questa portata fino al 1° ottobre e bisognerà riorganizzarsi per avere un tracciato competitivo per eleggere il nuovo campione del mondo. Fin da subito si è parlato dell'Italia come piano B: indubbiamente bisogna fare tutto molto in fretta, visto che le date dell’evento non possono mutare, considerando che le prove élite maschili e femminili dovranno per forza di cose svolgersi il 26 e il 27 settembre.

Dopo la candidatura di Varese, pronta a rimettersi in gioco a 12 anni di distanza dall’edizione vinta da Alessandro Ballan, ecco che si è fatta ufficialmente avanti un’altra candidatura. Peccioli e Pontedera, note località della Toscana, sarebbero pronte a farsi carico dell’organizzazione dell’evento. Tra l’altro pochi giorni prima sono in programma la Coppa Sabatini e il Giro di Toscana (16-17 settembre) proprio in quelle zone.

Noi siamo pronti a scendere in campo anche per organizzare tutte le gare normalmente in programma ai Mondiali, quindi anche le cronometro. Siamo dispostissimi a sederci al tavolo delle trattative con l’Unione ciclistica internazionale e le Istituzioni interessate. Il nostro territorio offre numerose soluzioni riguardo i percorsi. [Luca Di Sandro, presidente dell'Unione Ciclistica Pecciolese]

Non manca l’appoggio delle autorità locali, con Renzo Macelloni - sindaco di Peccioli - che si è detto entusiasta della possibilità...

Sappiamo benissimo che i Mondiali comportano uno sforzo economico notevole, tuttavia quest’anno eccezionalmente, causa la particolare contingenza, non sono previsti diritti o royalty da sostenere. A trarne benefici e incassi negli anni successivi all’evento iridato sarebbero le nostre aziende, le strutture di agriturismo e turismo in generale. La nostra Valdera è al centro di una Regione storica e attiva come la Toscana e abbiamo molte strutture alberghiere. Naturalmente col mare vicino non c’è problema ad ospitare grandi quantitativi di tifosi e addetti ai lavori. In più abbiamo l’aeroporto internazionale di Pisa a 20 minuti d’auto da Peccioli e 10 da Pontedera

