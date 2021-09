Il Belgio ha letteralmente dominato la prova a cronometro della categoria uomini juniores degli Europei 2021 di ciclismo. Sul tracciato trentino, il successo è andato al fiammingo Alec Segaert, il quale ha preceduto di appena 5″ il connazionale Cian Uijtdebroeks. Terzo posto per il transalpino Eddy Le Huitouze, il quale ha concluso la prova a 40″ da Segaert. L’azzurro Samuele Bonetto, fresco di successo iridato nell’inseguimento individuale ai Mondiali juniores su pista, si è piazzato al quinto posto a 44″ dal trionfatore.

Segaert, rispetto al connazionale Uijtdebroeks, è partito più forte, tanto che all’intermedio era passato con 18″ di margine sul promesso sposo della Bora-Hansgrohe. Nel secondo segmento della cronometro, però, i valori si sono invertiti e Cian è riuscito a recuperare gran parte dello svantaggio che accusava da Alec. I due belgi, peraltro, sono stati gli unici capaci di completare la prova a una media superiore ai 50 km/h.

Anche Bonetto è stato autore di una prova in crescendo. L’azzurro, al primo intermedio, non era tra i primi dieci e perdeva 40″ da Segaert. Nella seconda parte, però, l’iridato dell’inseguimento è andato forte come Segaert e ha rimontato posizioni su posizioni, arrivando a un passo dal podio. Decisamente meno convincente, invece, è stata la prova dell’altro italiano, Alessandro Romele, il quale è arrivato ventiquattresimo a due minuti esatti da Segaert.

Ora gli Europei proseguiranno nel pomeriggio con la Team Relay, la staffetta mista a cui prenderà parte anche Filippo Ganna. Domani, invece, sono in programma le cronometro riservate alle categorie Elite e U23.

