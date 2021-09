L'Italia apre alla grande i Campionati Europei di Trento: alla prima prova della categoria Elite arriva subito il primo oro nella staffetta mista, con il crono di 51' 59". Ganna, Sobrero e De Marchi dominano la parte maschile della prova del Team Relay Mixed, consegnando a Cavalli, Cecchini e Longo Borghini un tesoretto di 26" su Germania e Paesi Bassi, poi amministrato alla grande dalle tre ragazze. Il secondo posto va alla Germania, in 52' 19", con l'Olanda che delude e chiude in terza posizione in 52' 25".

Elena Cecchini, Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini Credit Foto Getty Images

In una prova che ci vedeva partire favoriti al pari dell'Olanda sin dalla vigilia, l'Italia è subito volata al comando e non si è più voltata indietro. 52' 25" il crono stabilito dal sestetto olandese nella prima batteria, con una prova nella media di Mollema, Van Emden e Bouwman al maschile ed un gran tempo del terzetto femminile, guidato da Vollering e Pieters. Gli azzurri sono scesi in strada nella seconda tranche, con Germania e Francia, le altre due rivali per il podio.

Europei di ciclismo Ganna, Sobrero, De Marchi show: primo posto provvisorio UN' ORA FA

Arrivo Ganna e Sobrero Credit Foto Eurosport

Ganna, De Marchi e Sobrero, campione italiano in carica sulla distanza, hanno da subito messo le cose in chiaro. transitando con 26" di vantaggio su Olanda e Germania: tanti, troppi anzi da recuperare in soli 22.4 chilometri di percorso. Da lì è partita la cavalcata d'oro di Longo Borghini, Cavalli e Cecchini che hanno chiuso con lo stesso crono delle olandesi, mantenendo il vantaggio sui Paesi Bassi e resistendo al rientro del terzetto tedesco, giunto a 20" di ritardo.

Europei di ciclismo I Tulipani si mettono in testa: primo tempo per il Team Olandese UN' ORA FA