Percorso tecnico, ma molto complicato per organizzare uno schema tattico. L’Italia oggi non è riuscita a farsi valere al meglio nella prova in linea donne agli Europei in Trentino: a trionfare è la Nazionale favoritissima, l’Olanda, che anticipa i tempi con un nome a sorpresa, quello di Ellen van Dijk. Dopo le prime due tornate di controllo sono iniziati gli scatti, con molto attiva soprattutto la Francia ad attaccare con Audrey Cordon-Ragot e Duval poi. Nel plotone a dettare il ritmo la Germania, che è andata a raggiungere per due volte le transalpine. A 60 chilometri dall’arrivo si è formata l’azione giusta: davanti Van Dijk (Paesi Bassi), Kasper (Germania), Biannic (Francia) e Soraya Paladin (Italia).

Le quattro hanno guadagnato molto, visto che dietro l’Olanda ha preferito non lavorare, lasciando il peso dell’inseguimento solo al Belgio. Il margine a mano a mano, dunque, è salito fino al minuto, con la coppia italo-olandese formata da Paladin e van Dijk che ha staccato le rivali. Ad inizio penultimo giro van Dijk ha staccato una Paladin ormai esausta, mentre da dietro è esploso il gruppo: a provarci la teutonica Liane Lippert, con la pronta risposta di Elisa Longo Borghini. Il drappello delle migliori ha fatto la differenza, senza riuscire però a raggiungere la battistrada che, sfruttando il marcamento delle rivali, ha nuovamente guadagnato ampio margine.

Longo Borghini si è sacrificata per la compagna di squadra Marta Cavalli, ma nell’ultima ascesa nessuno è riuscito a raggiungere una van Dijk lanciata verso l’oro. Trionfo a braccia alzate per l’olandese, dietro sprint ristretto vinto dalla teutonica Liane Lippert davanti alla lituana Rasa Leleivytė. Solo sesta Cavalli, in una gara deludente per i colori azzurri.

