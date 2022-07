Secondo un'indiscrezione riportata da OA Sport, Filippo Ganna non parteciperà alle gare su pista dei prossimi Europei, in programma a Monaco di Baviera (Germania) dall'11 al 23 agosto prossimi. Il Campione del Mondo a cronometro dovrebbe disputare soltanto la prova su strada, come confermato da Marco Villa, CT della Nazionale su pista, in un'intervista rilasciata proprio a OA Sport.

"A oggi - le gare su pista, ndr - non sono in programma, aveva intenzione di fare la prova su strada ma non so che cos’abbia deciso. Lasciamo stare per quanto riguarda la pista e prepariamo bene i Mondiali. Verrà in pista ad allenarsi nei prossimi giorni per finalizzare il lavoro su strada". Oltre a Ganna, dovrebbero mancare anche Simone Consonni e Jonathan Milan, in un quartetto Azzurro che potrebbe presentare diverse novità.

Il CT Villa potrebbe infatti convocare alcuni giovani per affiancare Liam Bertazzo e Francesco Lamon mentre, nei prossimi Mondiali di Ciclismo su pista, in programma a Montigny-le-Bretonneux (Francia) dal 12 al 16 ottobre 2022, l'Italia dovrebbe poter ritrovare la sua formazione migliore.

