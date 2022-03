Thomas Capra, ragazzo classe 2005 di Carzano in Trentino. Bellissimo lo sprint del corridore azzurro che ha battuto il danese Tobias Svarre e il britannico Jed Smithson. Non solo la Gent-Wevelgem dei grandi . Il programma di giornata è partito con la gara juniores maschile, dedicata alle Nazionali, che ha visto il successo di, ragazzo classe 2005 di Carzano in Trentino. Bellissimo lo sprint del corridore azzurro che ha battuto il danese Tobiase il britannico Jed

La selezione azzurra era formato da Raccagni Noviero (17° al traguardo), Mirko Bozzola, Matteo Scalco, Luca Paletti e Mattia Pietro e, appunto, da Thomas Capra che è stato convocato all'ultimo dal ct Dino Salvoldi a causa dell'assenza di un altro atleta. Una bella scoperta visto che Capra è solo al primo anno in categoria dopo aver cominciato in questa stagionale all'Assali Stefen Makro di Alberto Murari e del team manager Marcello Girelli.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Thomas Capra 2h43'57'' 2. Tobias Svarre st 3. Jed Smithson st 4. Enzo Briand +1'' 5. Noah Hobbs +5'' 6. Mathieu Kockelmann +11'' 7. Steffen De Schuyteneer +11'' 8. Hubert Grygowski +11'' 9. Matthew Dodd +11'' 10. Mario Anguela +13''

