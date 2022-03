Brugge-De Panne (E3 Saxo Bank Classic (Gent-Wevelgem. La Gand apre la settimana santa in Belgio, visto che nei prossimi giorni ci sarà anche l'Attraverso le Fiandre e, soprattutto, il Giro delle Fiandre che sarà la seconda Monumento del 2022. La Gent-Wevelgem avrà un profilo altimetrico meno duro rispetto alla Saxo Bank Classic, ma ci saranno ben 9 muri a mettere a dura prova la tenuta dei corridori, soprattutto quelli che hanno già corso in settimana. Il Kemmelberg sarà quindi il momento della verità: chi si prenderà la Gent del 2022? Van Aert, La stagione delle Classiche è entrata nel vivo. Siamo nel Nord e, dopo la vinta da Merlier ) e la vinta da van Aert ), ecco la. La Gand apre lain Belgio, visto che nei prossimi giorni ci sarà anche l'Attraverso le Fiandre e, soprattutto, il Giro delle Fiandre che sarà la seconda Monumento del 2022. La Gent-Wevelgem avrà un profilo altimetrico meno duro rispetto alla Saxo Bank Classic, ma ci saranno ben 9 muri a mettere a dura prova la tenuta dei corridori, soprattutto quelli che hanno già corso in settimana. Ilsarà quindi il momento della verità: chi si prenderà la Gent del 2022? Van Aert, dopo il successo dello scorso anno , riuscirà a fare il bis?

Il percorso

Prima parte di gara tutto sommato "facile", con qualche sali e scendi ma, per i primi 100 km, non ci saranno difficoltà altimetriche. Dopo 110 km avremo invece il primo dei sei settori in pavé, con il Veurnestraat: è ancora normale amministrazione. Al km 152,5 invece comincerà la serie di muri: si parte con il Scherpenberg (1 km al 2,3%, picco al 4,3%), poi subito dopo il Baneberg (1,3 km al 6%, picco al 7,9%) e il Monteberg (1 km al 5,4%, picco all'8,2%). Non c'è un attimo di respiro perché dopo il Monteberg ci sarà il primo passaggio sul Kemmelberg, dal versante di Belvedère (0,4 km al 10,4%, picco al 25%). C'è finalmente un po' di tregua, ma solo per il discorso di muri, perché dopo Messen i corridori affronteranno tre tratti di pavé uno attaccato all'altro. Alla soglia dei 200 km di gara si riparte: Monteberg, Kemmelberg, Scherpenberg e Baneberg. A 214,5 km ultimo passaggio sul Kemmelberg, ma questa volta dal versante di Oussaire (0,8 km al 9,4%, picco al 21%), meno duro [rispetto all'altro versante] sulla carta, ma sarà il nono muro di giornata. Quello sarà il momento clou della corsa. Si scollina a 34,3 km dall'arrivo, non ci saranno altre grosse difficoltà fino al traguardo. Ci sarà giusto un dentello a Ieper, ma niente che possa cambiare i destini della corsa. Chi è sopravvissuto fin qui potrà pensare alla volata finale di Wevelgem.

Tutti i muri

-Al km 152,5 Scherpenberg (1 km al 2,3%, picco al 4,3%),

-Al km 157 Baneberg (1,3 km al 6%, picco al 7,9%),

-Al km 163 Monteberg (1 km al 5,4%, picco all'8,2%),

-Al km 164,5 Kemmelberg-Belvedère (0,4 km al 10,4%, picco al 25%),

-Al km 195,5 Monteberg (1 km al 5,4%, picco all'8,2%),

-Al km 197 Kemmelberg-Belvedère (0,4 km al 10,4%, picco al 25%),

-Al km 204,5 Scherpenberg (1 km al 2,3%, picco al 4,3%),

-Al km 209,5 Baneberg (1,3 km al 6%, picco al 7,9%),

-Al km 209,5 Kemmelberg-Oussaire (0,8 km al 9,4%, picco al 21%),

Van Aert travolgente: rivivi il suo attacco a 42 km dall'arrivo

I settori in pavé

-Al km 111,5 Veurnestraat,

-Al km 164,5 Kemmelberg,

-Al km 177,3 Hill 63,

-Al km 179,8 Christmas Truce,

-Al km 182 The Catacombs,

-Al km 197 Kemmelberg,

Van Aert ci aveva già provato: l'attacco sul Taaienberg ai -80 km

Dove guardare la Gent-Wevelgem in tv e live streaming

Mohoric l'ha rifatto: va fuori strada e rientra con un bunny hop

I favoriti

Wout van Aert, un po' perché è il campione in carica, un po' vedendo come ha vinto la E3 Saxo Bank Classic. Anche non dovesse riuscire a partire da solo dopo il Kemmelberg, ha la forza per battere tutti in volata. Ma, se volata sarà, occhio a Merlier che si è ben distinto nell'ultimo periodo. Ha vinto al fotofinish la Brugge-De Panne, ha vinto la Il favorito d'obbligo è, un po' perché è il campione in carica, un po' vedendo come ha vinto la E3 Saxo Bank Classic. Anche non dovesse riuscire a partire da solo dopo il Kemmelberg, ha la forza per battere tutti in volata. Ma, se volata sarà, occhio ache si è ben distinto nell'ultimo periodo. Ha vinto al fotofinish la Brugge-De Panne, ha vinto la Nokere Koerse con tanto di pavé nel finale . Dovesse resistere fino all'ultimo muro, sarà un cliente ostico.

Occhio poi a Küng che l'anno scorso arrivò con i migliori e lo svizzero è ancora lì, considerando il 3° posto ad Harelbeke di venerdì. Corridori che possono distinguersi in una corsa del genere sono anche Naesen, Kristoff e Mads Pedersen, gli ultimi due già vincitori di un'edizione della Gand. C'è anche il nostro Matteo Trentin: fu 3° lo scorso anno appena dietro van Aert e Nizzolo.

E Sagan? Tre volte volte vincitore di questa corsa, sei volte sul podio, sa bene cosa fare per vincere a Wevelgem. Avrà però ancora lo spunto veloce per farlo? E la stessa tenuta sui muri? Alla E3 Saxo Bank Classic non ha dato questa sensazione, chissà se non si sia tenuto in realtà proprio per la Gand.

Van Aert, Merlier *****

Jakobsen, Naesen, Kristoff, Küng, Aranburu, Pedersen, Trentin ****

Sagan, Van Avermaet, Mohoric, Consonni, Démare, Vanmarcke, Kragh Andersen, Campenaerts ***

Bennett, Ballerini, Degenkolb, Stuyven, Philipsen, Turgis, Terpstra, Sénéchal, Asgreen **

De Lie, Petit, Pasqualon, Bissegger, Ganna, Groenewegen, Ackermann, Mozzato, Dupont, Halvorsen *

L'albo d'oro delle ultime edizioni

2021 Wout VAN AERT,

2020 Mads PEDERSEN,

2019 Alexander KRISTOFF,

2018 Peter SAGAN,

2017 Greg VAN AVERMAET,

2016 Peter SAGAN,

2015 Luca PAOLINI,

2014 John DEGENKOLB,

2013 Peter SAGAN,

2012 Tom BOONEN,

2011 Tom BOONEN,

2010 Bernhard EISEL,

2009 Edvald BOASSON HAGEN,

Altro arrivo in parata dei Jumbo: rivivi il trionfo di van Aert

Info utili

-Orario di partenza: 11.10,

-Orario d'arrivo: tra le 16.42 e le 17.14,

-Lunghezza: 248,8 km,

-Dislivello: 1377 metri,

-Muri: 9,

-Settori in pavé: 6,

-Edizione: 84esima,

"Ha vinto di un'unghia": rivivi il successo al fotofinish di Merlier

