Quinta tappa, metà Giro d’Italia. La carovana rosa, dopo le tre giornate trascorse in Sardegna È l’ultima occasione per Elisa Balsamo e colleghe, perché da mercoledì a sabato saranno solamente frazioni all’insù. La carovana rosa, dopo le tre giornate trascorse in Sardegna e la terribile Cesena-Cesena (salite e caldo a non finire), torna a riposarsi” con una tappa prettamente pianeggiante. Si viaggia da Carpi fino a Reggio Emilia, con un percorso dedicato alle ruote veloci., perché da mercoledì a sabato saranno solamente frazioni all’insù. Annemiek van Vleuten deve limitarsi a trasportare la maglia rosa.

Premium Ciclismo Giro Donne | 5a tappa 12:45-14:45

Ad

CHI VINCE IL GIRO DONNE 2022? Marta Cavalli Elisa Longo Borghini Annemiek van Vleuten Mavi Garcia Kristen Faulkner Niamh Fisher-Black

Giro d'Italia Donne Tanta fatica per stappare bottiglie vuote: siparietto tutto da ridere sul podio 30/06/2022 A 14:06

Dove seguire in tv e streaming il Giro Donne

La quinta tappa del Giro Donne sarà trasmessa in DIFFERITA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro a partire dalle 18:00. La tappa sarà visibile in DIRETTA in streaming dalle 12:45 su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

van Vleuten sempre all'attacco, Mavi Garcia risponde in scioltezza

Il percorso

Una frazione completamente pianeggiante, la più lunga di questa edizione del giro d’Italia donne. Si attraversa tutta l’Emilia, non ci sono asperità, segnaliamo solo il traguardo volante a Poviglio e una leggera salita verso Reggio Emilia. Succosa occasione per le velociste e momento di studio per le donne di classifica, dal giorno successivo si inizierà a fare sul serio.

Le favorite

Dopo la Cesena-Cesena, che ha visto la vittoria di Annemiek van Vleuten, il Giro Donne torna a sorridere alle velociste. Sarà ancora un duello tra Marianne Vos ed Elisa Balsamo? La condizione delle due atlete ci dice quello, ma attenzione a non sottovalutare Charlotte Kool: l’olandese del Team DSM ha già portato a casa un secondo e un terzo posto, per cui vorrà completare il tris con una vittoria. Alle spalle di queste tre super atlete, un folto numero di outsider: Barbieri, Bertizzolo, Kopecky, Norsgaard, Zanardi, Baker, Consonni, Fidanza, Alzini e Soraya Paladin.

***** Balsamo, Vos

**** Kool, Barbieri, Bertizzolo

*** Kopecky, Norsgaard, Zanardi

** Baker, Consonni, Fidanza, Alzini, Paladin

* Copponi, Sierra, Fahlin, Koch, Borghesi

CHI SARÀ LA SORPRESA DEL GIRO DONNE 2022? Olivia Baril Gaia Realini Blanka Vas Clara Koppenburg Erica Magnaldi Silvia Persico

Info utili

-Orario di partenza: 11:05,

-Orario di arrivo: tra le 14:05 e le 14:24,

-Lunghezza: 126.1 km,

-Dislivello: 332 metri,

van Vleuten cita Cruijff: "Attaccare è il miglior modo per difendersi"

Giro d'Italia Donne van Vleuten sempre all'attacco, Mavi Garcia risponde in scioltezza 3 ORE FA