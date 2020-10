Già definite alcune situazioni nella classifica generale. Non ha vinto la crono, ma Geraint Thomas ha messo le cose in chiaro e con altre due prove contro il tempo in questo Giro d'Italia, il favorito è sicuramente lui. Solo Simon Yates si salva, perché tutti gli altri big pagano più di un minuto. Fuglsang perde anche Miguel Ángel López che si ritira dopo una caduta a metà prova, con il colombiano che avrebbe potuto fungere da valido aiuto in salita. La copertina, però, è tutta per Filippo Ganna che va a vincere con la maglia di campione del mondo a Palermo, prendendosi così anche la prima maglia rosa di questo Giro d'Italia. A Rick Zabel, invece, la maglia azzurra di miglior scalatore perché ha fatto segnare il miglior tempo sul GPM di Monreale-Cattedrale.

L'ordine d'arrivo

Corridore Squadra Tempo 1. Filippo Ganna Ineos Grenadiers 15'24'' 2. João Almeida Deceuninck Quick Step +22'' 3. Mikkel Bjerg UAE Emirates +22'' 4. Geraint Thomas Ineos Grenadiers +23'' 5. Tobias Foss Jumbo Visma +31'' 6. Josef Cerny CCC +36'' 7. Matteo Sobrero NTT +40'' 8. Lawson Craddock Education First +41'' 9. Miles Scotson Groupama-FDJ +42'' 10. Matthias Brändle Israel +42'' 17. Simon Yates Mitchelton Scott +49'' 54. Aleksandr Vlasov Astana +1'20'' 68. Wilco Kelderman Sunweb +1'28'' 69. Vincenzo Nibali Trek Segafredo +1'29'' 96. Steven Kruijswijk Jumbo Visma +1'44'' 100. Jakob Fuglsang Astana +1'47'' 122. Rafal Majka Bora Hansgrohe +2'00''

Campenaerts subito a terra: sorpresa João Almeida

Tra i primi a partire ci sono subito dei favoriti come Alex Dowsett (campione a cronometro britannico) e l'ex campione europeo Victor Campenaerts, ma entrambi si auto eliminano dalla vittoria di tappa. Dowsett fora a metà cronometro, Campenaerts finisce a terra in discesa e perde più di 45'' al traguardo. Il migliore tempo nella prima fase lo fa registrare João Almeida della Deceuninck Quick Step, con un 15'46'' difficile da migliore. Arrivano Kangert e Simon Yates a 27'', Zakarin a 37'' e anche Rohan Dennis paga dazio perdendo 26'' a causa di forti folate di vento che lo hanno 'disturbato'.

A terra uno dei favoriti: Campenaerts cade in discesa

Thomas esulta per la classifica, Filippo Ganna per la tappa

Tocca a uno dei favoriti del Giro, Geraint Thomas. Il gallese si mantiene sui tempi di João Almeida a tutti i rilevamenti, ma sulla linea del traguardo il corridore della Ineos arriva un secondo dietro e non può festeggiare la vittoria della crono. Si avvicina anche l'ex campione del mondo Under 23 Bjerg: il corridore della UAE Emirates fa segnare lo stesso tempo di Almeida, ma è secondo per questione di millesimi. Arriva però Filippo Ganna che spazza via tutti con il suo 15'24'' a 58,8 km/h (record di velocità media in una tappa del Giro esclusi i prologhi). La maglia tricolore e la maglia arcobaleno si prende quindi anche la prima maglia rosa di questo Giro d'Italia.

La classifica generale

Crono spaziale di Filippo Ganna! È la prima maglia rosa

1'06'' di ritardo da Thomas per Nibali, López si ritira

Tocca agli uomini di classifica, ma i big perdono tutti da Geraint Thomas: 57'' per Vlasov, 1'05'' per Kelderman, 1'06'' per Nibali, 1'21'' per Kruijswjik, 1'24'' per Fulgsang e 1'37'' per Majka. L'unico che si salva è Simon Yates che nei confronti di Thomas perde 'solo' 26''. Va peggio a Miguel Ángel López che cade nei pressi del secondo intertempo ed è costretto al ritiro per un infortunio alla gamba (verrà portato via in ambulanza).

Ancora Miguel Angel Lopez! Cade nella crono e si ritira

