Manca ancora qualche giorno alla conclusione del Giro d'Italia, abbiamo appena cominciato la Vuelta, ma sono giorni caldissimi per il mercato. Anche perché negli altri anni, a quest'ora, le squadre - per la stagione successiva - erano già definitate. Negli ultimi giorni è stato ufficializzato l'arrivo di Majka all'UAE Emirates che, invece, ha sbattuto la porta in faccia a Fabio Aru, mentre Jakob Fuglsang cercava di lasciare l'Astana per la Movistar.

Lo stesso corridore danese aveva ammesso di avere avuto contatti con Unzué e la Movistar per il 2021 e che stava cercando il modo per rescindere il contratto in essere con l'Astana visto che il suo contratto scadrà solo nella prossima stagione. La Movistar cerca un capitano: Soler è ancora lontano da potersi definire tale, Valverde non è eterno e Enric Mas non può bastare.

Ecco che Fuglsang poteva tornare buono, anche con la speranza di avere una squadra a propria disposizione per puntare l'assalto a un Grande Giro. Ma è arrivato il secco no da parte di Aleksandr Vinokurov, team manager dell'Astana, che non ha lasciato semaforo verde al danese, anzi. Nella prossima stagione, tra l'altro, l'Astana vivrà un profondo ridimensionamento dal punto di vista economico e non può permettersi l'addio di Fuglsang dopo aver lasciato andare già Miguel Ángel López che, invece, sta trattando con l'AG2R per prendere il posto di Bardet (il francese si è accasato alla Sunweb).

Il momento della foratura di Fuglsang: il suo Giro è finito?

