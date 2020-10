Peggio non poteva cominciare per l'Astana. Non solo Vlasov e Fuglsang hanno perso molto tempo da Geraint Thomas nella crono che ha inaugurato il Giro d'Italia, ma Miguel Ángel López è stato costretto al ritiro dalla Corsa Rosa dopo un infortunio patito nella stessa crono. Il colombiano aveva preso una buca durante il tracciato della Monreale-Palermo ed è finito contro le transenne.