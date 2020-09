Fu Luigi Ganna il primo a vincere la classifica generale del Giro d'Italia nel lontano 1909. A quel tempo non c'era ancora la maglia rosa, che venne istituita nel 1931 da Armando Cougnet in onore della Gazzetta dello Sport, giornale di cui fu proprietario e collaboratore. Nel 1912 ci fu un'edizione molto particolare, perché fu il primo e unico Giro disputato a squadre, che vide il successo dell'Atala composta dai 4 Moschettieri : Luigi Ganna (ritiratosi alla quinta tappa), Carlo Galetti, Eberardo Pavesi e Giovanni Micheletto.

Tripletta di Eddy Merckx dal 1972 al 1974, per un totale di 5 Giri vinti in carriera. Il belga, come Anquetil prima di lui, diedero seguito alla possibilità di vincere Giro e Tour nella stessa stagione come fece Fausto Coppi qualche anno prima.