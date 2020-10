Il 2° posto di Villafranca Etnea gli è valsa la maglia ciclamino , il vero obiettivo di Peter Sagan in questo Giro d'Italia dopo non essere riuscito a conquistare la maglia verde del Tour . È stato però un secondo posto, l'ennesimo della carriera di Peter che è arrivato a quota 30 secondi posti nei Grandi Giri .

Ormai arrivano quasi più secondi posti nella mia carriera che vittorie. Le volate sono così, qualche volta vinci per un centimetro e qualche volta perdi. Ho fatto il mio massimo, sono soddisfatto anche del lavoro della squadra che mi ha aiutato soprattutto in salita. Alla fine poi siamo arrivati noi velocisti. Va bene così, vediamo come andranno i prossimi giorni. Ci vuole anche fortuna, io la sto cercando, vediamo quando la troverò. [Peter Sagan dopo la corsa]