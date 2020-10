In realtà Peter Sagan era tutto fuorché contento perché la seconda frazione se la voleva portare a casa, con Ulissi a batterlo sulla linea del traguardo (3° secondo posto in questo 2020 per lo slovacco che è ancora a secco in questa stagione).

Ma la cosa davvero incredibile è stata quanto successo dopo la tappa. Peter Sagan doveva rientrare sul pullman del suo team, ma - essendo da solo - si è perso per strada, non trovando la via per il mezzo della Bora Hansgrohe. È venuto in soccorso di Sagan una macchina di tifosi che l'ha accompagnato, trainandolo fino al traguardo. Qualche sorriso e qualche battuta da parte dello slovacco e molta emozione per i ragazzi che hanno avuto l'onore di accompagnare un campionaissimo (vincitore di 16 tappe nei Grandi Giri in carriera).