La richiesta dell'Education Firstdi porre fino al Giro d'Italia con il secondo giorno di riposo ha fatto indispettire in tanti. Ma la squadra statunitense non è la sola ad essersi lamentata della Bolla del Giro, una Bolla molto ballerina come l'hanno definita alcuni corridori e alcuni direttori sportivi, vedi la Jumbo Visma che si è ritirata in blocco dopo la positività di Steven Kruijswijk.

C'è chi invece si lamenta per questo genere di sparate, vedi Luca Scinto, direttore sportivo della Vini Zabù-KTM che ha in uno sfogo in serata ha detto che questi team dovrebbero vergognarsi.

Giro d'Italia Giro d'Italia 2020: tutte le tappe da Monreale a Milano 18 ORE FA

Il problema è che non hanno rispetto del Giro d’Italia e del ciclismo. Siamo in un momento delicato della nostra vita, bisogna combattere il Covid con tutte le armi possibili e andare avanti anche nel 2021. Come mai queste squadre non hanno fatto confusione al Tour de France, quando c’erano 26.000 positivi al giorno? Vengono al Giro d’Italia e fanno casino. Se fossi in loro mi vergognerei. Bisogna avere rispetto del Giro, degli sponsor e delle squadre che vogliono arrivare a Milano. Il problema è serio, ma bisogna combattere questo virus

Vegni: "Quante falsità: il Giro arriva a Milano"

In realtà, si dovrebbe remare tutti verso la stessa direzione. Proprio per far uscire dalla crisi il ciclismo dopo il Covid.

Che interesse hanno queste squadre a fare così? Questa gente si dovrebbe vergognare. Siamo in un momento delicato, il virus va combattuto. Chi ha scritto all’UCI se ne vada dal Giro a testa bassa. Perché devi andartene a testa bassa. Bisogna arrivare a Milano per gli sponsor, per il Giro d’Italia, per gli sforzi che ha fatto RCS. Mi fa rabbia che al Tour de France erano tutti zitti e ora fanno casino

Scinto furioso! Sta per dare la borraccia a Visconti, ma non si può

Giro d'Italia Vegni categorico: "Il Giro arriva a Milano" 19 ORE FA