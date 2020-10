Che attacco! Jos van Emden, corridore della Jumbo e vincitore di una tappa al Giro d'Italia in carriera, accusa gli organizzatori. Bolla? Un concetto difficilmente applicabile in Italia visto gli esempi visti negli alberghi in cui hanno sostato quelli della Jumbo Visma che oggi si sono ritirati in massa dalla Corsa Rosa dopo la positività di Steven Kruijswijk.