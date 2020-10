Mauro Vegni non si arrende. Nonostante ben due squadre si siano ritirate dal Giro d'Italia per positività al covid, si continua fino alla crono Cernusco-Milano che chiuderà questa edizione, il prossimo 25 ottobre. Il direttore del Giro è rimasto però sorpreso dall'uscita di scena della Jumbo Visma , mentre era tutto concordato con la Mitchelton Scott visto la positività di ben 4 elementi nella squadra australiana . Obiettivo? Arrivare a Milano e ora test ogni due giorni.

Col Covid bisogna conviverci e non arrendersi. Non mi aspettavo che la Jumbo lasciasse la corsa. Ho letto il loro comunicato, volevano evitare nuovi positivi al prossimo controllo. Non voglio fare polemiche. Tirerò una riga a Milano e poi discuteremo il da farsi. Ho visto tanta gente con la mascherina, se vogliono aiutarci ad arrivare a Milano, devono aiutarci