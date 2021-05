Dopo la paura per la multa per "intimidazione degli avversari” , Sagan ipoteca il successo nella classifica a punti. Nessuna penalizzazione per lui e resta il +22 su Cimolai dopo la frazione di Alpe di Mera . Improbabile che il corridore della Israel vinca le prossime due tappe e i punti a disposizione restano i 12 del traguardo volante della frazione di Alpe Motta. Ormai è fatta, serve solo arrivare a Milano.