Giulio Ciccone, penalizzato per aver fatto un rifornimento non autorizzato all'ammiraglia, oggi è toccato a Peter Sagan. La motivazione? Assurda! Il corridore slovacco si sarebbe macchiato di intimidazione verso alcuni corridori rivali durante la tappa di Stradella. Per lui una multa da 1000 franchi svizzeri (non poco) e un -50 nella classifica a punti UCI.

Sagan voleva controllare la fuga

da bloccare alcuni corridori che era desiderosi di partire all'attacco. Nella sua strategia, il corridore slovacco è stato perfetto. Con la fuga avanti, nessuno si è preso i punti dei traguardi volanti e i punti dell'arrivo, mantenendo di fatto la leadership della classifica Le prime ricostruzioni, anche se non si hanno ancora informazioni chiare in tal senso, è bene sottolinearlo, dicono di un Sagan molto concentrato a controllare la fuga di giornata. Così concentrato tantoche era desiderosi di partire all'attacco. Nella sua strategia, il corridore slovacco è stato perfetto. Con la fuga avanti, nessuno si è preso i punti dei traguardi volanti e i punti dell'arrivo, mantenendo di fatto la leadership della classifica per la maglia ciclamino . Sagan ha però esagerato nella sua fase di “controllo” tanto da essere stato multato dalla Giuria.

E perché non è arrivata una penalizzazione in classifica?

1000 franchi svizzeri di multa e un -50 nella classifica a punti dell'UCI, non quella del Giro. Ma, stando al comportamento di intimidazione in gruppo, perché Sagan, a questo punto, non è stato multato anche nella “sua” classifica? Non lo prevede il regolamento.

In caso di intimidazione o comportamento improprio verso altri corridori, la sanzione applicabile è quella della multa in denaro (può arrivare fino a 2000 franchi svizzeri) e una penalizzazione nella classifica a punti del ranking UCI (con un massimo di -100). Niente penalizzazioni per le classifiche della competizione in corsa, a meno che non si parli di comportamento violento ai danni di un avversario.

