Vincenzo Nibali ce l'ha fatta. Il siciliano ha vinto la sua corsa contro il tempo Luca Guercilena, team manager della Trek Segafredo, che non ha voluto specificare nulla se non che ci saranno dei colloqui, una volta terminato il Giro d'Italia, per capire le reali intenzioni di Nibali di continuare. E poi sull'interessamento di Jai Hindley... ce l'ha fatta. Il siciliano ha vinto la sua corsa contro il tempo e sarà al via della 104esima edizione del Giro d'Italia che partirà l'8 maggio da Torino . Nello specifico, sarà la 10a partecipazione dello "Squalo” al Giro, probabilmente potrà essere anche l'ultima secondo i ben informati. Ecco perché ha fatto di tutto per esserci fra qualche giorno. Se n'è parlato con, team manager della, che non ha voluto specificare nulla se non che ci saranno dei colloqui, una volta terminato il Giro d'Italia, per capire le reali intenzioni di Nibali di continuare. E poi sull'interessamento di...

Nibali continua? Rinnova con la Trek?

Parleremo con Vincenzo dopo il Giro. Con quello che è successo ci siamo concentrati solo sulla preparazione per il Giro. Vogliamo arrivarci nel miglior modo possibile e dopo vedremo. Dipende da lui se vuole correre il prossimo anno. Dipende dalle sue motivazioni, ma deve essere lasciato libero di decidere se continuare. Da un punto di vista psicologico, ne ha le capacità, di sicuro, ma gli piacerebbe anche testarsi su strada. Ne riparleremo con lui dopo il Giro. [Luca Guercilena a Cycling News]

Hindley nuovo nome di classifica per la Trek?

Non so come sia uscita la notizia che abbia firmato con noi, ma non c’è nessun accordo. Abbiamo parlato con il suo agente e abbiamo parlato di quali corridori fossero in scadenza, ma non abbiamo raggiunto nessun accordo e non abbiamo nemmeno parlato di trattative. Non so da dove siano venuti questi rumor, non capisco

