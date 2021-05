Velon, andiamo a vedere come l'ammiraglia della Ineos Grenadiers di Dario David Cioni ha vissuto la foratura di Filippo Ganna durante la cronometro di Milano, comunque vinta dal Grazie alle immagini di, andiamo a vedere come l'ammiraglia delladi Dario David Cioni ha vissuto la foratura didurante la cronometro di Milano, comunque vinta dal corridore verbanese

Siamo nel finale della tappa conclusiva del Giro, 30,3 km da Senago a Milano, e Ganna - proprio nell'ultimo tratto - sente che c'è qualcosa che non va. Fa cenno all'ammiraglia che qualcosa lo infastidisce alla ruota posteriore, è una foratura. In un primo momento non si pensa neanche di cambiarla perché perderebbe troppo tempo, ma ad un certo punto Ganna si ferma. Il meccanico (Matteo Cornacchione) scende dalla macchina e consegna la nuova bici al corridore della Ineos. Lui riparte e va a vincere con uno splendido 33'48''.

Cavagna, per la troppa foga, è andato Ineos Grenadiers. Nonostante si respirasse un po' di tensione, non c'è stato panico ed erano pronti ad intervenire. Anche queste cose sono studiate e Ganna, poi, è semplicemente un fenomeno... Tempo insuperabile per tutti gli altri, nonostante Ganna abbia perso circa 30'' per il cambio bici., per la troppa foga, è andato a sbattere contro le transenne ; Affini, Sobrero, Almeida e Walscheid non si sono neanche avvicinati. Applausi però all'ammiraglia della. Nonostante si respirasse un po' di tensione, non c'è stato panico ed erano pronti ad intervenire. Anche queste cose sono studiate e Ganna, poi, è semplicemente un fenomeno...

