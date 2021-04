Neanche 10 giorni dopo l'operazione per ridurre la frattura al radio del polso destro,è già in sella alla sua bici per capire se potrà tornare in tempo per il che partirà l'8 maggio da Torino ). Il corridore dellaaveva rimediato una frattura composta e questo ha lasciato un barlume di speranza non essendo, appunto, scomposta. Dopo un po' di riabilitazione, i medici hanno concesso semaforo verde per rimettersi in bici e Nibali è partito con la scalata del