La ventesima e penultima tappa del Giro d'Italia 2022 arriverà sul mitico Passo Fedaia. Un'emozionante salita con pendenze rilevanti che sarà decisiva per le sorti della classifica finale del Giro. I numeri della tappa sono davvero importanti: 4.490 metri di dislivello per 167 chilometri di lunghezza. Il 28 maggio è prevista la partenza da Belluno con una breve digressione lungo la valle del Piave tra Sedico, Santa Giustina e la Certosa di Vedana. A dominare il panorama di un arrivo così prestigioso ci sarà la Marmolada con il suo ghiacciaio e il lago Fedaia a pochi passi. Un ritorno trionfale per la Marmolada che dopo 14 anni è nuovamente sede di un arrivo di tappa del Giro d'Italia.

Dove e quando vedere la tappa Belluno-Marmolada (Passo Fedaia) in tv e live streaming

Ad

La Belluno-Marmolada (Passo Fedaia) sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 12:00 su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Ciclismo Le pagelle delle Classiche: Mohoric-van der Poel show, Girmay da 10 26/04/2022 A 10:10

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2022? Richard Carapaz Miguel Ángel López João Almeida Simon Yates Mikel Landa Romain Bardet Wilco Kelderman Richie Porte Giulio Ciccone Hugh Carthy Tom Dumoulin Vincenzo Nibali

Che tappa sarà?

Tappa montagna con insidie, arrivo in salita e sconfinamento. Partenza da Marano Lagunare per risalire tutta la bassa fino alle colline moreniche udinesi tra Fagagna e Majano. Attraversata Buja si raggiungono le Prealpi Giulie con le Grotte di Villanova (salita breve e impegnativa) seguite dal Passo di Tanamea. Ingresso in Slovenia dal valico di Uccea che porta direttamente a Kobarid (Caporetto). Inizia lì il Monte Kolovrat, 10 km praticamente al 10% (la pendenza si abbassa per un brevissimo tratto a metà salita). Segue, dopo il cortissimo Passo Solarie, un lungo falsopiano a scendere per il rientro in Italia. Tratto interamente dentro il bosco caratterizzato dal susseguirsi ininterrotto di curve. Da Cividale del Friuli si attacca la salita che porta al Santuario di Castelmonte dove è posto l’arrivo. Salita finale di circa 7 km con una breve discesa dopo 2.5 km. I due tratti più ripidi (fino al 13%) sono in corrispondenza all’inizio salita e alla ripresa dopo la discesa interna. Carreggiata larga e in ottimo stato. Rettilineo di arrivo su asfalto.

Altimetria tappa 19 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

Info utili

-Orario di partenza: 12:25;

-Orario d'arrivo: tra le 16.55 e le 17.33;

-Lunghezza: 168 km;

-Dislivello: 4490 metri;

Dall'Ungheria fino a Verona: ecco il percorso 2022

Giro d'Italia La startlist provvisoria: ci sono van der Poel, Nibali, Carapaz 21/04/2022 A 21:25