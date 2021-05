Fedaia e Pordoi (Cima Coppi di questa edizione). La decisione è arrivata poco prima del via ufficiale (originariamente fissato alle 10.50) a causa del freddo e del maltempo che sferza questa parte d'Italia. La frazione è stata accorciata dai 212 km da programma ai 155 km del nuovo percorso. Si scalerà comunque il passo Giau, nuovo punto più alto di questa corsa rosa coi suoi 2233 metri, e si arriverà sempre a Cortina. Nuova partenza alle 11.30. Il Giro d'Italia 2021 perde due grandi protagonisti. Stavolta non si tratta di corridori, ma di salite simboliche dove era previsto grande spettacolo nella sedicesima tappa : i passi(Cima Coppi di questa edizione). La decisione è arrivata poco prima del via ufficiale (originariamente fissato alle 10.50) a causa del freddo e del maltempo che sferza questa parte d'Italia. La frazione è stata accorciata dai 212 km da programma ai 155 km del nuovo percorso. Si scalerà comunque il passonuovo punto più alto di questa corsa rosa coi suoi 2233 metri, e si arriverà sempre a Cortina. Nuova partenza alle 11.30.

Queste le parole di Cristian Salvato, presidente dell'ACCPI e rappresentante dei corridori al Giro: "I corridori vogliono fare la tappa, ma si va per tre volte sopra i 2000 metri, si sperava in un miglioramento del tempo. Ma guardando le previsioni non si voleva arrivare a condizioni estreme. Ringrazio l'organizzazione per la sensibilità dimostrata nei confronti dei corridori. Confermo che al momento è confermata la discesa del Passo Giau e i corridori si impegneranno a fare una corsa spettacolare fino a Cortina".

