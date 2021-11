Il Giro d’Italia 2022 si correrà da venerdì 6 maggio a domenica 29 maggio, si preannuncia grande spettacolo nel corso delle 21 tappe che ci terranno compagnia in piena primavera. Il percorso è particolarmente esigente con 51.000 metri di dislivello complessivo e diverse montagne da scalare, a fronte di soltanto 26,3 km a cronometro. Si parla di complessivi 3410,3 km spalmati nell’arco di tre settimane.

Grande Partenza in Ungheria, dove si resterà per le prime tre giornata di gara. La prima maglia rosa si assegnerà al termine di una salita di 5 km al 5% di pendenza media, ideale per i finisseur. Si farà subito una selezione con la cronometro di Budapest: 9,2 km che scremeranno la classifica generale. Il rientro in Italia è previsto in Sicilia, si scalerà il sempre temibile Etna col traguardo posto al Rifugio Speranza. Si risalirà lo stivale con due tappe per velocisti tra Sicilia e Calabria, poi attenzione alla ostica Diamante-Potenza che si farà sentire nelle gambe. Da non perdere la giornata a Napoli col circuito del Monte Procida, la prima settimana si chiuderà col sempre mitico arrivo in salita al Blockhaus.

La seconda settimana si apre con i Muri delle Marche e con una tappa per velocisti, da non sottovalutare la Parma-Genova e la Sanremo-Cuneo. Nel weekend due frazioni sulle Alpi Occidentali, anche se la Santena-Torino e la Rivarolo Canavese-Cogne non appaiono impossibili. Sabato bisognerà percorrere per due volte e mezza un circuito che propone il Colle della Maddalena, il Bric del Duca (Superga) e lo strappo di Santa Brigida. Domenica, invece, il Pila fino a Le Fleurs (riproposto dopo una trentina di anni), il Verrogne (prima categoria, già visto nel 2019) e l’arrivo in salita a Cogne (seconda categoria) per complessivi 4030 metri di dislivello.

Terza settimana esigente. Si incomincia con la Salò-Aprica: 5440 metri di dislivello in 200 km e con salite semplicemente mitiche. Si ripercorre il Goletto di Cadino, poi il leggendario Mortirolo dal versante di Monno (12,6 km al 7,6% di pendenza media ma con gli ultimi 2,5 km al 9,6%) e il successivo Valico di Santa Cristina (prima categoria non si passa dal 1999, sono 13,5 km all’8% di pendenza media), dalla cui cima mancheranno 6 km al traguardo.

A seguire la Ponte di Legno-Lavarone con l’inedito Passo del Vetriolo prima della salita del Menador, dalla cui cima mancheranno 8 km all’arrivo. Affascinante la Marano Lagunare-Santuario di Castelmone: da scalare il Passo di Tanamea prima dello sconfinamento in Slovenia dove si dovrà affronterà l’inedito Monte Kolovrat (10 km al 10% di pendenza media), poi rientro in Italia e arrivo in salita a Castelmonte (7,1 km al 7,8% di pendenza media).

L’ultima tappa di montagna sarà la Belluno-Marmolada: Passo San Pellegrino, Passo Pordoi (Cima Coppi con i suoi 2239 metri s.l.m., 11,8 km al 6,8%) e l’arrivo in quota al Passo Fedaia (2057 metri s.l.m, 14 km al 7,6% ma con gli ultimi 6 all’11%). A chiudere i 17,1 km a cronometro in quel di Verona. Di seguito il calendario completo del Giro d’Italia 2022 con tutte le date e il programma delle 21 tappe.

Giro 2022: tutte le tappe

PRIMA TAPPA (venerdì 6 maggio): Budapest-Visegrad, 195 km

SECONDA TAPPA (sabato 7 maggio): Budapest, Budapest, 9,2 km di cronometro individuale

TERZA TAPPA (domenica 8 maggio): Kaposvar-Balatonfuered, 201 km

GIORNO DI RIPOSO 1 (lunedì 9 maggio)

QUARTA TAPPA (martedì 10 maggio): Avola-Etna, 166 km

QUINTA TAPPA (mercoledì 11 maggio): Catania-Messina, 172 km

SESTA TAPPA (giovedì 12 maggio): Palmi-Scalea, 192 km

SETTIMA TAPPA (venerdì 13 maggio): Diamante-Potenza, 198 km

OTTAVA TAPPA (sabato 14 maggio): Napoli-Napoli, 149 km

NONA TAPPA (domenica 15 maggio): Isernia-Blockhaus, 187 km

GIORNO DI RIPOSO 2 (lunedì 16 maggio)

DECIMA TAPPA (martedì 17 maggio): Pescara-Jesi, 194 km

UNDICESIMA TAPPA (mercoledì 18 maggio): Sant’Arcangelo di Romagna-Reggio Emilia, 201 km

DODICESIMA TAPPA (giovedì 19 maggio): Parma-Genova, 186 km

TREDICESIMA TAPPA (venerdì 20 maggio): Sanremo-Cuneo, 157 km

QUATTORDICESIMA TAPPA (sabato 21 maggio): Santena-Torino, 153 km

QUINDICESIMA TAPPA (domenica 22 maggio): Rivarolo Canavese-Cogne, 177 km

GIORNO DI RIPOSO 3 (lunedì 23 maggio)

SEDICESIMA TAPPA (martedì 24 maggio): Salò-Aprica, 200 km

DICIASSETTESIMA TAPPA (mercoledì 25 maggio): Ponte di Legno-Lavarone

DICIOTTESIMA TAPPA (giovedì 26 maggio): Borgo Valsugana-Treviso, 146 km

DICIANNOVESIMA TAPPA (venerdì 27 maggio): Marano Lagunare-Castelmonte, 178 km

VENTESIMA TAPPA (sabato 28 maggio): Belluno-Marmolada/Passo Fedaia, 167 km

VENTUNESIMA TAPPA (domenica 29 maggio): Verona-Verona, 17,1 km di cronometro individuale

