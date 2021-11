Sono state presentate le sei tappe di media montagna del Giro d’Italia 2022. Il percorso del Giro Rosa viene comunicato a puntate e la modalità spezzatino ha rivelato oggi le frazioni vallonate, quelle pensate per gli attaccanti di giornata e che potrebbero anche smuovere la classifica generale.

La prima della serie è la Diamante-Potenza, che parte dalla provincia di Cosenza e poi si snoda in quella di Potenza. Si parla di ben 4490 metri di dislivello: Passo Colla, Monte Sirino (prima categoria, torna dopo 23 anni), Monte Scuro e La Sellata prima dell’arrivo.

Avvincente la tappa con partenza e arrivo a Napoli: circuito impegnativo di 19 km tra Bacoli e Monte Procida da percorrere cinque volte. La Pescara-Jesi propone nel finale i classici muri marchigiani (Sant’Ignazio di Montelupone, Recanati, Filottrano, Santa Maria Nova e Monsano).

La Parma-Genova appare invece disegnata per le fughe: primi 97 km in costante ascesa per giungere al Passo del Bocco, poi lunga discesa verso Chiavari, per poi affrontare la salita di Ruta e quella decisamente impegnativa di Monte Becco collegata a Monte Fasce, 15 km prima del traguardo nel capoluogo ligure.

I 153 km da Santena a Torino non offriranno respiro: 3470 metri di dislivello complessivo, da percorrere per due volte e mezza un circuito che propone il Colle della Maddalena, il Bric del Duca (Superga) e lo strappo di Santa Brigida. Molto interessante anche la Marano Lagunare-Santuario di Castelmone: da scalare il Passo di Tanamea prima dello sconfinamento in Slovenia dove si dovrà affronterà l’inedito Monte Kolovrat (10 km al 10% di pendenza media), poi rientro in Italia e arrivo in salita a Castelmonte (7,1 km al 7,8% di pendenza media).

Di seguito le tappe di mezza montagna del Giro d’Italia 2022, le date esatte di queste frazioni verranno svelate soltanto giovedì. Domani toccherà alla presentazione delle tappe di alta montagna.

TAPPE MEZZA MONTAGNA GIRO D’ITALIA 2022

TAPPA MEZZA MONTAGNA 1: Diamante-Potenza, 198 km (****)

TAPPA MEZZA MONTAGNA 2: Napoli-Napoli, 149 km (**)

TAPPA MEZZA MONTAGNA 3: Pescara-Jesi, 194 km (***)

TAPPA MEZZA MONTAGNA 4: Parma-Genova, 186 km (***)

TAPPA MEZZA MONTAGNA 5: Santena-Torino, 153 km (****)

TAPPA MEZZA MONTAGNA 6: Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte (****)

