Colle della Maddalena e dopo Moncalieri lo strappo di Santa Brigida, per passare a Torino dalla Gran Madre e Una tappa senza un momento di respiro, breve ma molto intensa con un dislivello che in rapporto ai km percorsi è come quello di una tappa alpina . Si parte da Santena e fino a Chieri i primi chilometri sono senza salite o discese mentre poi si percorre un circuito che prevede la salita ale dopolo strappo di Santa Brigida, per passare a scalare la salita di Superga per tornare nuovamente alla Maddalena e ricominciare per due volte e mezza.

Dove e quando vedere la tappa Santena-Torino in tv e live streaming

Ad

La Santena-Torino sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 13:15 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Ciclismo Le pagelle delle Classiche: Mohoric-van der Poel show, Girmay da 10 IERI A 10:10

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2022? Richard Carapaz Miguel Ángel López João Almeida Simon Yates Mikel Landa Romain Bardet Wilco Kelderman Richie Porte Giulio Ciccone Hugh Carthy Tom Dumoulin Vincenzo Nibali

Che tappa sarà?

Tappa breve e molto intensa senza un momento di respiro. Il dislivello complessivo se rapportato ai chilometri percorsi è quello di un tappone alpino. I primi chilometri da Santena fino ai piedi della prima salita sono gli unici pianeggianti. In seguito, si scala il versante di Rivodora di Superga e si entra in un circuito di 36.4 km da percorrere due volte. Si scalano la Collina di Superga e il Colle Maddalena. La prima presenta 5 km sempre attorno al 10% con punte del 14%, la seconda, molto più breve, si snoda su una strada dentro il bosco a carreggiata ristretta con pendenze che raggiungono il 20%. Discesa impegnativa fino all’arrivo. Dallo scollinamento del Colle Maddalena si scende fino a Valsalice con alcuni tratti impegnativi tra le case per risalire con pendenze elevate fino al Parco del Nobile. Ultimi 4 km tutti in discesa mediamente su strada ristretta. Dopo l’ultimo chilometro dentro la città di Torino la strada si allarga notevolmente e diventa pianeggiante a circa 700 m dall’arrivo. Rettilineo finale in asfalto.

Altimetria tappa 14 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

Info utili

-Orario di partenza: 13:15;

-Orario d'arrivo: tra le 17.00 e le 17.30;

-Lunghezza: 147 km;

-Dislivello: 3000 metri;

Dall'Ungheria fino a Verona: ecco il percorso 2022

Giro d'Italia La startlist provvisoria: ci sono van der Poel, Nibali, Carapaz 21/04/2022 A 21:25