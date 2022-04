La 105esima edizione del Giro d’Italia si concluderà all’Arena di Verona domenica 29 maggio 2022 con una cronometro individuale di 17.4 km che prevede la mitica salita delle Torricelle già teatro dei Mondiali su strada 1999 e 2004. La prima parte del percorso è veloce e scorrevole e prevede lunghi rettilinei e viali cittadini. A seguire la salita: 3.5 km con pendenze attorno al 5% e sede stradale ridotta. Dopo l’intermedio fissato al GPM ecco 4 km di discesa veloce con alcuni passaggi tecnici. Ultimi 3 km lungo le vie cittadine fino all’imbocco di Corso Porta Nuova che conduce verso Piazza Bra ed all’ingresso in Arena

Dove e quando vedere la tappa Verona (Cronometro Colline Veronesi) in tv e live streaming

Ad

La Verona (Cronometro Colline Veronesi) sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 13:30 su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Ciclismo Le pagelle delle Classiche: Mohoric-van der Poel show, Girmay da 10 26/04/2022 A 10:10

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2022? Richard Carapaz Miguel Ángel López João Almeida Simon Yates Mikel Landa Romain Bardet Wilco Kelderman Richie Porte Giulio Ciccone Hugh Carthy Tom Dumoulin Vincenzo Nibali

Che tappa sarà?

Frazione a cronometro sul Circuito delle Torricelle (dei Mondiali) percorso in senso antiorario. Prima parte per vialoni rettilinei e molto larghi. Poi 4.5 km di salita al 5% con alcuni scalini” e con carreggiata più stretta della prima parte. Scollinamento alla Torricella Massimiliana con cronometraggio intermedio. Seguono 4 km di discesa su strade come quelle della salita. Ultimi 3 km lungo le vie cittadine con alcune curve ad angolo retto. Arrivo in Piazza Bra e nell’Arena di Verona. Ultimi chilometri per viali cittadini larghi e rettilinei. Cronometraggio finale in Piazza Bra prima dell’ingresso in Arena. Rettilineo di arrivo di 150 m, largo 6.5 m fondo in asfalto.

Altimetria tappa 21 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

Info utili

-Orario di partenza: 13:55;

-Orario d'arrivo: tra le 16.40 e le 16.55;

-Lunghezza: 17.4 km;

-Dislivello: 280 metri;

Dall'Ungheria fino a Verona: ecco il percorso 2022

Giro d'Italia La startlist provvisoria: ci sono van der Poel, Nibali, Carapaz 21/04/2022 A 21:25