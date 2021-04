Non è partito nel migliori dei modi il Giro dei Paesi Baschi per alla seconda corsa della stagione dopo la Volta a Catalunya, con la pericolosa caduta rimediata nella seconda tappa con arrivato a Sestato ( vinta poi da Aranburu ). L'ecuadoriano è infatti finito per terra all'inizio dell'ultimo GPM, quando era andato in prima persona a rispondere all'attacco tentato da. Il corridore dellasi è subito rialzato, ma ha comunque fatto fatica a terminare la frazione pagando un ritardo di 2'19'' che si sommano ai 45'' persi ieri nella crono di Bilbao.