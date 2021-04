Chris Froome non ha cominciato benissimo questo 2021 con la nuova maglia della Israel. La domanda sorge spontanea: il britannico può essere ancora competitivo come una volta. Ma, ormai, sono davvero pochi quelli che spenderebbero una fortuna su di lui vista l'età e l'usura. Tra UAE Tour e Volta a Catalunya, non c'è stata una volta che non si sia staccato in salita. Froome però è fiducioso: non ha cominciato benissimo questo 2021 con la nuova maglia della. La domanda sorge spontanea: il britannico può essere ancora competitivo per vincere un Grande Giro? Dopo i successi a Tour (per 4 volte), Vuelta (2) e Giro d'Italia (1) ma, soprattutto, due infortuni, ci sta che Froome possa arrancare e non essere più. Ma, ormai, sono davvero pochi quelli che spenderebbero una fortuna su di lui vista l'età e l'usura. Tra UAE Tour e Volta a Catalunya, non c'è stata una volta. Froome però è fiducioso: il percorso è quello giusto verso il Tour de France 2021 ( guarda il percorso ).

Devo essere fiducioso

È difficile ricevere 'calci nel sedere' ogni volta che cerco di stare al passo con gli altri, ma devo solo essere fiducioso in questo processo di recupero. Continuo a credere che tutto questo sforzo mi stia portando nella giusta direzione, in vista dei grandi eventi che ci saranno più avanti nella stagione

La strada sale, Chris Froome si stacca

La gente mi critica?

Posso capire che dall'esterno la gente mi critichi pesantemente per queste prestazioni, ma non è un problema. Perché solo io so da dove vengo e quel che ho dovuto fare

Froome che, dopo l'81° posto alla Volta a Catalunya, tornerà in corsa al Tour of the Alps (dal 19 aprile), corsa a tappe tra le Alpi tra Italia e Austria, di 5 giorni. Poi comincerà l'avvicinamento al Tour de France con il britannico che parteciperà a Giro di Romandia (dal 27 aprile) e Giro del Delfinato (dal 30 maggio).

