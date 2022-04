tra poco il report completo...

7 in fuga dai -100: parte anche Pello Bilbao

Tanti attacchi nei primi km, ma per un'ora e mezza nessuno riesce ad andare in fuga. Ci avevano provato anche Gino Mäder, Geoghegan Hart, Devenyns, ma vengono tutti stoppati. L'azione decisiva parte solo a 100 km dal traguardo con la presenza di Sepp Kuss (Jumbo Visma), Soler (UAE Emirates), Samitier (Movistar), Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), Lucas Hamilton (BikeExchange Jayco) ed Elissonde (Trek Segafredo). Ma c'è anche Pello Bilbao nel drappello dei fuggitivi, cosa che obbliga Jumbo Visma e Quick Step Alpha Vinyl a lavorare con forza per ridurre il gap, mentre la Ineos Grenadiers non si spende più di tanto avendo Rodríguez davanti. L'azione di Pello Bilbao, però, non dura per molto tempo, con il basco che si stacca sul Gontzagaraigana. Si staccano anche Kuss, Samitier e Elissonde e davanti restano solo Soler e Rodríguez.

Che volo di Hamilton: si ribalta al di là del guardrail

Evenepoel stacca Roglic e Yates

Anche Lucas Hamilton lascia la fuga, ahimè, per una brutta caduta, con il corridore della BikeExchange che finisce oltre il guardrail dopo un dritto in curva. Pello Bilbao, invece, viene riassorbito dal gruppo. La situazione non cambia fino all'ultimo GPM. Soler prova addirittura il ribaltone in classifica, ma da dietro cominciano a lavorare seriamente Bora Hansgrohe e Bahrain Victorious. Il momento clou è ai -16 quando parte Evenepoel che fa fuori sia la maglia gialla di Roglic che Adam Yates. All'inseguimento del belga, invece, ci sono Vingegaard, Ion Izagirre, Vlasov, Enric Mas, Pello Bilbao e Daniel Martínez. Nel gruppo dei battuti provano a lavorare i Groupama-FDJ per Gaudu, ma Roglic e Yates non hanno altri alleati e arrivano con più di un minuto di ritardo.

Rodríguez resiste e vince. Evenepoel leader, scontro Vingegaard-Vlasov

Davanti, invece, ne resta soltanto uno perché ad un certo punto Carlos Rodríguez stacca Marc Soler e si invola solo al traguardo. L'arrivo è però in salita: lo spagnolo rischia, ma riesce ad anticipare il gruppetto inseguitori che viene regolato dal compagno dis quadra Daniel Martínez che batte in volata Evenepoel. Vlasov e Vingegaard arrivano addirittura a piedi dopo essersi scontrati. Roglic e Adam Yates giungono al traguardo con più di un minuto di ritardo.

