Ma qual è stato il trucco di Mathieu van der Poel per battere Pogacar ad Oudenaarde? Arrivare in perfette condizioni alla volata finale con lo sloveno e per farlo bisognava alimentarsi e idratarsi nella maniera più corretta possibile. Vi ricordate il Mondiale 2019? Quando van der Poel era il favorito numero 1, ma dopo 200 km ebbe un clamoroso black out? L'Alpecin Fenix non voleva correre lo stesso rischio, visto che si sarebbero percorsi 272,5 km. Ecco quindi una tabella di quando bere e quando mangiare. Muro per muro. Da un settore in pavé ad un altro. Kristof de Kegel, preparatore atletico del team, gli ha preparato tutto con dovizia di particolare.

Il principio generale è che in una gara così lunga come il Giro delle Fiandre, oltre sei ore di produzione di potenza, la finestra nutrizionale è fondamentale. Quindi i tempi, la quantità totale di elementi nutrizionali, l'assunzione di energia, sono molto cruciali. Quando lo spiego ai corridori, lo paragono un po' al sonno. Se perdi due ore di sonno, se perdi quella finestra di opportunità, non potrai più recuperarla. [Kristof de Kegel a CyclingTips]

È sicuramente lo stesso con l'alimentazione, quando sei in una gara ad alta intensità. Per questo motivo, facciamo un programma, basato sui km o le ore di gara, sulla quantità, la maggior parte delle volte, di carboidrati. Questa è l'energia, la quantità di carboidrati di cui hanno bisogno di assumere di ora in ora, perché se perdi qualcosa nella seconda ora di gara, pagherai caro la quarta, la quinta o la sesta ora di gara. Quindi è solo un promemoria per loro

Penso a cosa è successo a Mathieu van der Poel ad Harrogate ai Mondiali del 2019. È stato solo un problema di alimentazione. Dobbiamo evitare queste cose il più possibile

