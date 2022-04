Giro dei Paesi Baschi

Ad

Non si capiscono le reali cause di questa debacle per Sergio Higuita, se non la stanchezza accumulata proprio alla Volta a Catalunya. Anche al GP Miguel Indurain, del week end scorso, il corridore colombiano non aveva finito la sua corsa. Ora lo stop ai Paesi Baschi, anche perché non sarebbe potuto essere di nessun aiuto per Vlasov.

L'obiettivo è infatti quello di riprendersi in vista delle gare delle Ardenne. Non sarà all'Amstel, ma nel suo programma c'è la Freccia Vallone (20 aprile) e la Liegi-Bastogne-Liegi (24 aprile).

