Arrate avremo l'epilogo di questa intensa settimana che potrebbe incoronare Evenepoel alla sua prima corsa a tappe di livello. Il belga ne aveva già vinte tante, ma questa sarebbe la prima con avversari del calibro di Roglic e altri... Anzi, se Evenepoel vincesse Si chiude la 61esima edizione, con la tappa regina di questo Giro dei Paesi Baschi. Adavremo l'epilogo di questa intensa settimana che potrebbe incoronarealla sua prima corsa a tappe di livello. Il belga ne aveva già vinte tante, ma questa sarebbe la prima con avversari del calibro die altri... Anzi, se Evenepoel vincesse la generale , sarebbe il primo belga ai trionfare nei Paesi Baschi. La classifica è comunque molto corta dopo la tappa di Mallabia e tutto può ancora succedere considerando i 7, duri, GPM di questa frazione.

Dove seguire la sesta tappa in tv e live streaming

La sesta tappa del Giro dei Paesi Baschi sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 15:15 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Il percorso

7 GPM e neanche un attimo di respiro. Si parte con l'Elkorrieta (6,7%), poi l'Itiziar, l'Endoia e l'Azurki tutti in rapida successione. Non cime clamorose, ma si comincia a mettere fatica nelle gambe. A 72,5 km avremo il GPM di Gorla, il più lungo di giornata e, dopo il traguardo volante di Soraluze, ci sarà il Krabelin. GPM di 1a categoria con 4 km al 10,5%, con picco al 15,6%. Se si hanno le gambe, visto che è una tappa corta, ci si potrà aspettare anche qualche attacco da lontano (Roglic?). La strada prosegue con l'Urkaregi e poi il GPM finale di Usartza. Altro primo categoria all'8,8%, con picco al 10,6%. Una volta scollinati però la strada prosegue fino all'arrivo di Arrate per altri 2,4 km in leggera discesa.

Tutte le salite

-Al km 13,4 Elkorrieta (3a categoria): 2,6 km al 6,7%, con picco all'8,1%;

-Al km 21,5 Itiziar (No GPM): 5,6 km al 3,6%;

-Al km 42,7 Endoia (2a categoria): 5,3 km al 6,8%, con picco all'11,4%;

-Al km 52,4 Azurki (2a categoria): 5,1 km al 7,4%, con picco all'11,4%;

-Al km 72,5 Gorla (2a categoria): 9,6 km al 5,7%, con picco all'8,7%;

-Al km 88 Soraluze (No GPM): 0,6 km al 6,4%;

-Al km 95,3 Krabelin (1a categoria): 4,1 km al 10,5%, con picco al 15,6%;

-Al km 113,8 Urkaregi (3a categoria): 5 km al 4,8%, con picco al 5,3%;

-Al km 133,3 Usartza (1a categoria): 4,5 km all'8,8%, con picco al 10,6%;

I favoriti

Per come ha pedalato in questi ultimi giorni e, considerando la conformazione della tappa, pronostichiamo più Daniel Martinez che Evenepoel in trionfo ad Arrate. Non dimentichiamoci di Vlasov e Vingegaard che hanno sempre pedalato con i migliori in queste tappe. E oggi si potrà fare la differenza con ben 7 GPM.

Ma cosa combinerà la Jumbo Visma? Roglic non è andato per nulla bene a Mallabia, ma si è detto soddisfatto e con la squadra che ha eseguito il “suo piano”. Che voglia attaccare lui da lontano come fatto l'anno scorso con Gaudu? Staremo a vedere, pronti ad aspettarci anche un nuovo ribaltone.

In corsa sempre Adam Yates ma, con Martinez che può vincere la generale, sarà difficile qualche movimento del britannico che, invece, proverà a rimanere insieme al compagno di squadra pronto a sfiancare Evenepoel sulle ultime salite. Ci attendiamo anche qualche fuga dai nostri. Da Formolo a Brambilla.

Daniel Martinez *****

Vlasov, Vingegaard, Evenepoel ****

Roglic, Gaudu, Pello Bilbao, Enric Mas, Yates ***

Gaudu, Ion Izagirre, Mäder, Soler, Brambilla, Elissonde **

Woods, Alaphilippe, Formolo, Nieve, Dani Navarro, Iturria, Bizkarra, Carretero, Uran *

Info utili

-Orario d'arrivo: 14.05,

-Orario di partenza: tra le 17.20 e le 17.40,

-Lunghezza: 135,7 km,

-Dislivello: 3636 metri,

-GPM: 7,

