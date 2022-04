In attesa delle montagne, ilè la fiera del velocista e nella terza tappa c'è gloria per un terzo corridore diverso. Èa sprintare con autorità sul traguardo di Smirne, dove il corridore della Alpecin-Fenix regola con margine(BikeExchange - Jayco), a cui sfila anche la maglia azzurra di leader della generale , e lo spagnolo(Global 6 Cycling). Niente da fare per Sam Bennett, solo ottavo, e Caleb Ewan, che non disputa nemmeno la volata. Il migliore degli italiani è, che si piazza quinto.

Tappa veloce e molto breve (appena 117 chilometri), che vive di una fuga di sei uomini nella prima parte: Noah Granigan (Wildlife Generation), Vitaliy Buts (Sakarya BB), Peio Goikoetxea (Euskaltel-Esusaki), Umberto Poli (Novo Nordisk), Léo Bouvier (Bike Aid) e Scott McGill (Wildlife Generation). Le squadre dei velocisti non hanno intenzione di lasciare grande spazio agli attaccanti, che dopo l'unico GPM di giornata perdono la compagnia di Buts e mantengono un vantaggio mai superiore ai due minuti.

Lotto Soudal, Alpecin-Fenix e BikeExchange - Jayco si alternano a scandire il ritmo edalla fine, quando vengono riacciuffati Bouvier e McGill. Come nella seconda tappa, ci sono nuovi tentativi solitari negli ultimi chilometri, ma senza possibilità di riuscita. Siamo nelle fasi calde e anche Uno-X e Israel Premier Tech fanno capolino in testa al plotone. Da segnalare, un'amara costante in questi giorni. Dopo laè la DSM a prendere in mano la volata, anche se è Groves a lanciare lo sprint. Ma stavolta l'australiano non ne ha fino al traguardo e viene beffato da Philipsen. Per il belga è la terza vittoria stagionale dopo la doppietta allo UAE Tour , la diciassettesima in carriera.