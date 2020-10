Oggi mi sentivo bene, volevo fare una bella gara e avevo una squadra molto forte intorno a me, che ha fatto un ottimo lavoro, proteggendomi tutta la giornata. Poi ho attaccato sulla parte più ripida di Roche-aux-Faucons, ho fatto una selezione e ho aperto un varco insieme agli altri ragazzi. Abbiamo lavorato bene insieme, mantenuto il nostro vantaggio sugli inseguitori e mi sentivo fiducioso nel percorrere l’ultimo km. Ho iniziato il mio sprint a 200 metri dalla fine, ma poi ho commesso quell’errore, di cui mi assumo la piena responsabilità. Sono consapevole che la mia sterzata ha causato un problema agli altri ciclisti e me ne scuso, ma voglio sottolineare che non l’ho fatto apposta. Accetto la decisione della giuria e tutto quello che posso fare ora è concentrarmi sulle prossime gare

Ho avuto una giornata davvero buona oggi. Non so cosa sia successo nello sprint finale. Non ho ancora visto il filmato quindi è difficile dire qualcosa a riguardo. Sicuramente Alaphilippe ha toccato la mia ruota. Ero vicino alla sua e lui si è spostato un po' di lato. Non mi aspettavo questo risultato in queste Classiche delle Ardenne. Questa è solo la mia seconda volta qui e non pensavo che avrei fatto così bene. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo per vincere la Liegi