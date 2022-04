Liegi-Bastogne-Liegi

Côtes che impreziosiranno 4342 metri di dislivello. Prima fase tutto sommato tranquilla, la prima asperità arriverà dopo 76 km con la Côte de la Roche-en-Ardenne che precede l'attraversamento di Bastogne. Dopo 124 km il passaggio sulla Côte de Saint-Roch un vero e proprio muro che darà il là ad una serie di côtes da affrontare una in fila all'altra. Al km 182,8, si affronterà la Côte de Stockeu, quella più dura, con il 12,5% di pendenza media e il 15% di picco massimo. Questa è la Côte intitolata a Eddy Merckx, vincitore della corsa ben cinque volte. Ma dove si deciderà la gara? Sicuramente sulla Côte de la Redoute (2,1 km all'8,9%, con picco all'8,1%). Saranno 10 leche impreziosiranno il percorso della Liegi . Non solo, visto che tutto il tragitto sarà frastagliato da continui sali e scendi e collinette per un totale di. Prima fase tutto sommato tranquilla, la prima asperità arriverà dopo 76 km con lache precede l'attraversamento di Bastogne. Dopo 124 km il passaggio sullaun vero e proprio muro che darà il là ad una serie di côtes da affrontare una in fila all'altra. Al km 182,8, si affronterà la, quella più dura, con il 12,5% di pendenza media e il 15% di picco massimo. Questa è la Côte intitolata a, vincitore della corsa ben cinque volte. Ma dove si deciderà la gara? Sicuramente sulla(2,1 km all'8,9%, con picco all'8,1%).

CHI VINCE LA LIEGI 2022?

Côte de la Roche-en-Ardenne

Si trova al km: 76,8;

Lunghezza: 2,8 km;

Pendenza media: 6,2%;

Pendenza massima: 11%;

Difficoltà: **;

Descrizione: messa così lontana dal traguardo è una delle côte che non fa paura, anche perché il gruppo viaggerà a velocità di crociera. Anche se, c'è da dire, che si andrà oltre la doppia cifra.

Côte de Saint-Roch

Si trova al km: 124,1;

Lunghezza: 1 km;

Pendenza media: 11,2%;

Pendenza massima: 18%;

Difficoltà: ***;

Descrizione: anche qui non si scherza con una côte che raggiunge fino al 18% di picco massimo. Anche qui, però, parliamo di un muro molto lontano dal traguardo.

Côte de Mont-le-Soie

Si trova al km: 167,9;

Lunghezza: 1,7 km;

Pendenza media: 7,9%;

Pendenza massima: 12%;

Difficoltà: ***;

Descrizione: côte che parte dal paesino di Petit-Thier e si conclude a sud nella foresta di Mont-le-Soie. Non è la foresta di Arenberg, ma qualcuno potrebbe cominciare ad aver mal di gambe. Anche con questo muro si va oltre il 10%.

Côte de Wanne

Si trova al km: 176,2;

Lunghezza: 3,6 km;

Pendenza media: 5,1%;

Pendenza massima: 13,7%;

Difficoltà: ***;

Descrizione: nonostante la pendenza massima tocchi quasi il 14%, è una salita che non dovrebbe decidere la corsa. Spiana negli ultimi 500 metri e tutti dovrebbero rientrare. Anche se un certo Eddy Merckx partì proprio da questa Côte per vincere la sua prima Liegi nel 1969, quando lo scollinamento era posto a 100 km. Qualcuno vuole emulare il grande Eddy?

Côte de Stockeu

Si trova al km: 182,8;

Lunghezza: 1 km;

Pendenza media: 12,5%;

Pendenza massima: 15%;

Difficoltà: *****;

Descrizione: questa sì che è una salita che fa male. 15% di pendenza massima, ma la pendenza media è del 12,5%. Saremo sempre al limite e chissà che qualcuno voglia anticipare in questo tratto. Siamo comunque a 74,7 km dal traguardo, ma l'obiettivo sarà quello di scremare in maniera sensibile il gruppo. È la côte dedicata a Eddy Merckx perché, il vincitore di 5 Liegi, era solito attaccare proprio in questo punto della corsa. La stele 'Monumento' in suo ricordo è stata inaugurata il 17 aprile 1993. Merckx non la prese neanche bene quel giorno: “Non sono mica morto...”.

Côte de la Haute-Levée

Si trova al km: 187;

Lunghezza: 2,2 km;

Pendenza media: 7,5%;

Pendenza massima: 11,9%;

Difficoltà: ****;

Descrizione: altro punto dove si potrà fare selezione, anche perché questa côte arriva subito dopo le fatiche della salita di Stockeu.

Col du Rosier

Si trova al km: 201,2;

Lunghezza: 4,4 km;

Pendenza media: 5,9%;

Pendenza massima: 7,4%;

Difficoltà: **;

Descrizione: qualcuno la definisce la côte più semplice perché ha una pendenza media del 5,9%. Qualcun altro la reputa in realtà molto pericolosa perché è la salita più lunga di questa Doyenne con i suoi 4400 metri. Occhio a non farsi sorprendere qui.

Côte de Desnié

Si trova al km: 214,6;

Lunghezza: 1,6 km;

Pendenza media: 8,1%;

Pendenza massima: 9,8%;

Difficoltà: ***;

Descrizione: è una delle salite più ripide di questa Doyenne. Si sale su in progressione dal primo all'ultimo metro, ma non si arriva mai alla doppia cifra.

Côte de la Redoute

Si trova al km: 227,7;

Lunghezza: 1,6 km;

Pendenza media: 8,9%;

Pendenza massima: 12,1%;

Difficoltà: *****;

Descrizione: posta a 29,2 km dall'arrivo, la Côte de la Redoute è sempre stato il punto nevralgico della Liegi. Qui si porta via il gruppo che cerca la vittoria. Magari la Liegi non la si vince qui, ma sicuramente la si può perdere. A lungo è stata l'ultima Côte della Doyenne - prima dell'inserimento della Côte de la Roche-aux-Faucons - cosa che obbligava i corridori a partire in quel punto per evitare lo sprint finale. Anche se ha 'solo' l'8,9% di pendenza media, è una salita molto molto dura, anche perché affrontata dopo quasi 230 km di corsa.

Côte de la Roche-aux-Faucons

Si trova al km: 243,8;

Lunghezza: 1,3 km;

Pendenza media: 11%;

Pendenza massima: 13,2%;

Difficoltà: *****;

Descrizione: ultima asperità di giornata, l'ultimo punto dove poter far fuori la concorrenza per evitare lo sprint in centro a Liegi. La Côte de la Roche-aux-Faucons, inserita nel 2008, ha una pendenza media dell'11% e non lascia respiro. Nonostante sia una salita di 1300 metri... Dopo i primi 400 metri, si andrà sempre oltre la doppia cifra di pendenza. Scollinamento a 13,2 km dall'arrivo, anche se non sarà sempre pianeggiante fino a Liegi. I corridori dovranno anche attraversare il dentello di Boncelles.

