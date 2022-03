Semplicemente incredibile. Tutti si aspettavano: non che non siano stati accontentati, visto che i due grandi favoriti hanno fatto le scintille sul Poggio . Ma dopo la salita, c'è sempre la discesa e là doveaveva fatto partire l'azione decisiva lo scorso anno, questa volta è partito. Lo sloveno che non ti aspetti. Ma il suo attacco in discesa non è stato sorprendente, perché tutti conoscono le qualità in discesa del corridore della Bahrain Victorious. Le conosce bene Pogacar che si è subito fiondato all'inseguimento, ma anche lui non è stato capace di tenere il ritmo del connazionale che ha vinto in solitaria in Via Roma . Per capire cosa ha combinato Mohoric guardiamo un po' di numeri.